Pampita fue vista en un sanatorio en Uruguay: qué le pasó a la modelo

Pampita fue vista en un sanatorio de Uruguay.

La Navidad de Pampita en Uruguay tuvo un inesperado giro que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. La modelo se encontraba en Punta del Este, disfrutando de unos días de descanso junto a sus hijos y su pareja, Martín Pepa, cuando trascendió que había sido vista ingresando a un sanatorio, lo que generó una ola de preocupación y especulaciones.

Carolina Ardohain había llegado días atrás al balneario con la idea de desconectarse, pasar Nochebuena y Navidad en familia y aprovechar el mar lejos del ritmo intenso de Buenos Aires. Sin embargo, en la noche del 25 de diciembre, cámaras del programa Farándula Show, imágenes que luego fueron replicadas por Cadena del Mar, la captaron entrando al Sanatorio Cantegrill, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Qué pasó realmente y por qué estuvo en el sanatorio?

Lejos de los rumores que circularon en las primeras horas, Pampita no fue internada por un problema de salud propio ni de sus hijos. Según se confirmó luego, la modelo se encontraba acompañando a Felipe Mon, un adolescente de 17 años, hijo de Estefanía Novillo, su histórica maquilladora y amiga personal, quien necesitaba atención médica.

En paralelo, su pareja Martín Pepa también aguardaba ser atendido por una profesional de guardia, lo que explicó la permanencia de Pampita durante varias horas dentro del centro de salud.

Las imágenes difundidas mostraron a la modelo tranquila, dialogando con el personal médico y acompañando a su entorno sin signos de urgencia ni dramatismo. Según trascendió, el clima dentro del sanatorio fue de espera serena y sin cuadros graves.

La palabra de Pampita y el mensaje de tranquilidad

Al retirarse del lugar, la propia Pampita se encargó de aclarar la situación y llevar calma. “Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No es ninguno de mis hijos. No fue nada grave”, aseguró ante los medios que la esperaban.

Pampita acompañó a un amigo de la familia.

Así, lo que comenzó como una noche navideña distinta y cargada de preocupación, terminó sin mayores sobresaltos. Pampita continúa disfrutando de su estadía en Uruguay, en buen estado de salud y enfocada en pasar tiempo con su familia, luego de un episodio que, aunque generó impacto mediático, no pasó de un susto.

