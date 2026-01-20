Cómo conseguir trabajo en Suiza estando en Argentina: en dónde buscar empleo

Trabajar para una de las economías más estables del mundo desde la comodidad de tu casa en Argentina suena a un plan ideal. Además de sus hermosos paisajes, Suiza se destaca por ser un hub tecnológico y financiero de primer nivel que paga algunos de los salarios más altos del planeta. Conocé cómo podés trabajar remoto para compañías del país europeo.

Cómo conseguir trabajo en Suiza desde Argentina: los portales clave para buscar empleo

La cultura del home office ha crecido a nivel mundial y, si bien las empresas suizas son muy exigentes con la calidad y puntualidad, hoy muchas compañías están abiertas a contratar talento internacional bajo la modalidad contractor, especialmente en áreas como IT, marketing digital, finanzas o análisis de datos.

Entre los mejores portales se encuentran JobUp.ch, LinkedIn y SwissDev Jobs

La clave está en conocer los mejores portales y herramientas para encontrar las mejores ofertas desde Argentina. Los sitios imprescindibles son:

1. Jobs.ch

Es el portal de empleo líder en Suiza. Lo mejor que tiene es su filtro avanzado. Podés ingresar palabras clave como "Remote", "Home Office" o "Work from anywhere".

Tip: Aunque la web está en varios idiomas, muchas ofertas están en alemán o francés. Si buscás puestos que solo requieran inglés, usá términos en ese idioma en el buscador.

2. LinkedIn (Versión Suiza)

No es solo una red social, es tu vidriera al mundo. Para que funcione en Suiza, tenés que centrarte en hacer los siguientes cambios clave:

Cambiá tu configuración de búsqueda de empleo para que incluya "Suiza" como ubicación de interés.

Filtrá por la opción "Remoto" en la pestaña de tipo de trabajo.

en la pestaña de tipo de trabajo. Seguí a reclutadores suizos y empresas tech con sede en Zúrich o Ginebra.

3. SwissDev Jobs

Si sos desarrollador o trabajás en tecnología, este portal es obligatorio. SwissDev Jobs es muy transparente: la mayoría de los anuncios incluyen el rango salarial, algo fundamental para saber si la oferta te rinde. Tienen una sección específica de trabajos remotos dentro de Europa y para el resto del mundo.

La clave para conseguir trabajo remoto en Suiza desde Argentina está en los filtros de búsqueda y ciertos sitios web

4. JobUp.ch

Muy popular en la zona francófona (Ginebra y Lausana). Es ideal si tenés conocimientos de francés, aunque también hay mucha oferta para perfiles internacionales que hablan inglés.

5. Portales de "nicho" remoto

No te limites a los sitios suizos; muchas empresas de ese país publican en plataformas globales de teletrabajo como:

We Work Remotely

Remote OK

Working Nomads

Las 3 claves para conseguir trabajo remoto en Suiza

Para competir con profesionales de todo el mundo, tu perfil tiene que estar impecable. Es esencial que le prestes atención a los siguientes detalles.