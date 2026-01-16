Cómo conseguir trabajo en Italia estando en Argentina: en dónde buscar empleo

Para las personas que buscan expandir sus horizontes profesionales sin salir de su casa, Italia se presenta como un destino lleno de oportunidades. La cultura del home office se consolidó con fuerza en el país europeo, y muchas empresas italianas cada vez contratan talento internacional para puestos en remoto.

Cómo conseguir trabajo en Italia desde Argentina: los portales para buscar

Trabajar para Italia desde Argentina no solo te permite ganar en una moneda fuerte, sino que también te da la posibilidad de insertarte en un mercado sofisticado y creativo. Ya sea que tengas la ciudadanía o no, el primer paso es saber exactamente dónde buscar. Estos son los portales y apps clave para conocer ofertas laborales:

Existen portales italianos y globales clave para encontrar trabajo con empresas italianas

Portales de empleo específicos de Italia

Para encontrar empresas que busquen personal en Italia, lo ideal es ir directo a las fuentes locales. En estos sitios, podés filtrar las búsquedas por términos como "remoto", "da casa" o "smart working".

InfoJobs Italia (.it) : es uno de los portales más grandes del país. Es fundamental que entres a la versión italiana y no a la general. Podés crear un perfil completo y activar alertas para vacantes 100% remotas.

: es uno de los portales más grandes del país. Es fundamental que entres a la versión italiana y no a la general. Indeed Italia: al ser un agregador, recopila ofertas de miles de páginas. Es ideal para ver el panorama general del mercado laboral italiano en tiempo real.

al ser un agregador, Es ideal para ver el panorama general del mercado laboral italiano en tiempo real. Trovolavoro: gestionado por el diario Corriere della Sera, suele tener ofertas para perfiles más profesionales o corporativos. Es una plataforma muy prestigiosa y confiable.

Plataformas para perfiles digitales y freelance

Si sos programador, diseñador, traductor o especialista en marketing, hay plataformas donde el trabajo remoto para Italia fluye con mucha más naturalidad.

LinkedIn : es uno de los más usados en Argentina, pero el truco está en configurar tu ubicación de búsqueda en "Italia" y filtrar por "Remoto". Seguí a empresas italianas de tecnología y mantené tu perfil preferentemente en inglés o italiano.

: es uno de los más usados en Argentina, pero el truco está Seguí a empresas italianas de tecnología y mantené tu perfil preferentemente en inglés o italiano. Workana y Upwork: en estas plataformas podés filtrar clientes por país. Poné el filtro en "Italia" y postulate a proyectos específicos. Muchos argentinos consiguen contratos de largo plazo empezando por tareas puntuales acá.

en estas plataformas podés Poné el filtro en "Italia" y postulate a proyectos específicos. Muchos argentinos consiguen contratos de largo plazo empezando por tareas puntuales acá. Freelancer.it: la versión local de este gigante global es perfecta para encontrar pymes italianas que necesitan soporte externo sin los costos de una contratación presencial.

El Proyecto Fénix, una de las grandes claves

Existe un recurso que muchos argentinos que quieren trabajar para Italia pasan por alto: la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. A través de iniciativas como el Proyecto Fénix, conectan a ítalo-argentinos con empresas que necesitan talento. A veces generan conexiones con profesionales sin ciudadanía, pero con el perfil buscado. Es un puente directo y muy valioso que pocos conocen y deberían explorar.

El Proyecto Fénix es crucial para quiénes tienen la ciudadanía italiana porque conectan a ítalo-argentinos con empresas que necesitan talentos

Consejos para que tu postulación destaque entre empresas italianas