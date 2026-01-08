Cómo conseguir trabajo en Estados Unidos estando en Argentina: en dónde buscar empleo

Conseguir un empleo para empresas de Estados Unidos desde Argentina es una meta que cada vez más profesionales se plantean, ya sea para experimentar nuevos desafíos o cobrar en dólares sin salir de casa. La gran noticia es que el talento argentino es sumamente requerido en el mundo, solo hay que buscar en sitios específicos para encontrar trabajo en el exterior.
Dónde buscar trabajo remoto para Estados Unidos desde Argentina: los portales clave
Muchas empresas estadounidenses buscan talentos argentinos gracias a la calidad de la educación académica y la zona horaria similar para coordinar las actividades laborales. En concreto, para que una búsqueda sea exitosa, es fundamental que entiendas que el mercado laboral allá se mueve con reglas distintas a las nuestras. No basta con traducir tu CV; necesitás adaptar tu perfil y saber exactamente en qué portales se esconden las mejores oportunidades.
Entre los mejores sitios y herramientas para cobrar en dólares se encuentran:
- LinkedIn Jobs (con filtro "Remoto"): esta es una de las mejores opciones. La clave acá es configurar las alertas de empleo, se puede poner "Estados Unidos" como ubicación y seleccionar la opción "Remoto" en el tipo de jornada. Asegurate de tener tu perfil en un inglés impecable.
- We Work Remotely (WWR): es una de las comunidades de trabajo remoto más grandes del mundo. Lo mejor es que las empresas que publican acá ya tienen una cultura de trabajo a distancia establecida, por lo que no vas a tener que explicarles cómo se trabaja desde el sur.
- FlexJobs: a diferencia de otros, este sitio es de pago, pero vale la pena porque curan manualmente cada oferta para asegurarse de que no haya estafas. Es ideal si buscás posiciones de mando medio o roles administrativos, de marketing o atención al cliente con empresas serias.
Muchas empresas estadounidenses buscan talentos argentinos y esclave conocer los portales de empleo para encontrar uno
- Wellfound (ex AngelList): si te gustan las startups, este es tu sitio. Muchas empresas tecnológicas jóvenes en EE.UU. no tienen oficinas físicas y buscan talento en toda América Latina. Suelen ofrecer salarios competitivos y, a veces, hasta opciones de acciones de la empresa (equity).
- Remote.co y Working Nomads: ambas plataformas filtran ofertas 100% remotas. Son excelentes para encontrar roles en diseño, redacción, soporte técnico y gestión de proyectos.