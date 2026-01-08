Cómo conseguir trabajo en Estados Unidos estando en Argentina: en dónde buscar empleo

Conseguir un empleo para empresas de Estados Unidos desde Argentina es una meta que cada vez más profesionales se plantean, ya sea para experimentar nuevos desafíos o cobrar en dólares sin salir de casa. La gran noticia es que el talento argentino es sumamente requerido en el mundo, solo hay que buscar en sitios específicos para encontrar trabajo en el exterior.

Dónde buscar trabajo remoto para Estados Unidos desde Argentina: los portales clave

Muchas empresas estadounidenses buscan talentos argentinos gracias a la calidad de la educación académica y la zona horaria similar para coordinar las actividades laborales. En concreto, para que una búsqueda sea exitosa, es fundamental que entiendas que el mercado laboral allá se mueve con reglas distintas a las nuestras. No basta con traducir tu CV; necesitás adaptar tu perfil y saber exactamente en qué portales se esconden las mejores oportunidades.

Entre los mejores sitios y herramientas para cobrar en dólares se encuentran: