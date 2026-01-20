Varios legisladores abandonan facción del ultraderechista holandés Wilders, en amenaza a su liderazgo

Imagen de archivo del líder del Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders, hablando con la prensa en el Parlamento, en La Haya, Países Bajos.

Siete miembros del ultraderechista Partido de la ‍Libertad de ⁠Países Bajos, liderado por Geert Wilders, se han separado de la facción de 26 miembros del partido en el Parlamento y formarán su propio grupo, alegando insatisfacción con ‌su liderazgo, dijeron Wilders ⁠y los legisladores ⁠el martes.

La escisión es el desafío más serio al control ‍de Wilders sobre su partido desde su ⁠fundación en 2006.

Wilders ‌dijo a la prensa en La Haya que los siete "creen que Libertad debería ser más constructivo y ‌trabajar ‌junto con la nueva coalición de gobierno en lugar de llevar a cabo una oposición dura".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No ​pensamos hacer eso", señaló, afirmando que su partido sobrevivirá a la crisis.

La escisión se produce mientras el partido centrista y pro-UE D66, que ganó ‍las elecciones en octubre, está en conversaciones para formar un gobierno en minoría en coalición con los democristianos conservadores ​y el derechista VVD.

Libertad quedó en segundo lugar en las ​elecciones, pero la escisión significa que los laboristas serán ⁠ahora el mayor partido de la oposición.

(Reportaje de Toby Sterling; Edición de Sharon Singleton)