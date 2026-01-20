EN VIVO
Política

Varios legisladores abandonan facción del ultraderechista holandés Wilders, en amenaza a su liderazgo

20 de enero, 2026 | 10.53

Siete miembros del ultraderechista Partido de la ‍Libertad de ⁠Países Bajos, liderado por Geert Wilders, se han separado de la facción de 26 miembros del partido en el Parlamento y formarán su propio grupo, alegando insatisfacción con ‌su liderazgo, dijeron Wilders ⁠y los legisladores ⁠el martes.

La escisión es el desafío más serio al control ‍de Wilders sobre su partido desde su ⁠fundación en 2006.

Wilders ‌dijo a la prensa en La Haya que los siete "creen que Libertad debería ser más constructivo y ‌trabajar ‌junto con la nueva coalición de gobierno en lugar de llevar a cabo una oposición dura".

"No ​pensamos hacer eso", señaló, afirmando que su partido sobrevivirá a la crisis.

La escisión se produce mientras el partido centrista y pro-UE D66, que ganó ‍las elecciones en octubre, está en conversaciones para formar un gobierno en minoría en coalición con los democristianos conservadores ​y el derechista VVD.

Libertad quedó en segundo lugar en las ​elecciones, pero la escisión significa que los laboristas serán ⁠ahora el mayor partido de la oposición.

(Reportaje de Toby Sterling; Edición de Sharon Singleton)

