Quién es Laureano Pepi Staropoli, peleador de UFC

El luchador Laureano Staropoli.

El nombre de Laureano "Pepi" Staropoli resonó fuerte en los últimos tiempos por su participación en Párense de Manos 3 frente al ex campeón del mundo Sergio "Maravilla" Martínez en el evento que reúne a influencers y destacados integrantes de las redes sociales. Pero su carrera lejos está de haber empezado en este lugar para un luchador de UFC que compite en artes marciales mixtas desde hace años.

Esto lo llevó a competir en Las Vegas y en distintas partes del mundo en búsqueda de defender su pasión y una destacada carrera. Su carrera profesional de MMA empezó en 2013 luchando principalmente en Sudamérica. Amasó un récord de 7-1 antes de unirse a UFC. Y luego lograría un destacado desarrollo. Nacido en La Plata en el año 1993, comenzó a entrenar Taekwondo a la edad de ocho años.​ Después de ver luchar a Randy Couture, empezó a entrenar artes marciales mixtas a los 17 años, mientras que ​antes de ser fichado por la UFC, Staropoli, trabajó de seguridad y agente de policía durante 5 años.

La carrera de Laureano "Pepi" Staropoli

Staropoli debutó en la UFC el 17 de noviembre de 2018 en "UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio" donde enfrentó a Hector Aldana. Ganó el combate por decisión unánime. El 11 de mayo de 2019, hizo su segunda aparición enfrentando al brasileño Thiago Alves en UFC 237, donde ganó el combate por decisión unánime. Sin embargo, quedó afuera del circuito en 2021 tras encadenar una serie de derrotas.

Staropoli cuenta con una larga trayectoria.

Luego, el 26 de febrero de 2022 se confirma que "Pepi" firma con la empresa francesa ARES Fighting Championship. Debutó dos meses más tarde, precisamente el 16 de abril frente al inglés Carl Booth, el cual derrotó por decisión unánime. Ese mismo año enfrentó al italiano Leonardo Damiani, el cual también venció por decisión unánime. El 7 de abril de 2023, se midió ante el francés Mickael Lebout en el marco del Ares FC 14, en París.​ Allí se consagró campeón del campeonato interino de Ares FC de peso welter venciendo al francés en el round 2 por TKO.

El presente de Laureano "Pepi" Staropoli

Finalmente, en 2023 se suma al Professional Fighters League, donde Staropoli hizo su debut contra Baba Boundjoi Nadjombe el 30 de septiembre de 2023. Ganó la pelea por TKO en el segundo asalto. Su última pelea oficial fue contra Murad Ramazanov el 19 de abril de 2024. Perdió la pelea por sumisión en el primer asalto y desde entonces no volvió a tener otro combate en la divisional.