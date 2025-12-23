Evelin Bermúdez se quedó con el Olimpia de boxeo vs. el Puma Martínez y Kevin Ramírez: "Todo se puede"

Boxeo: Evelin Bermúdez se quedó con el Olimpia vs. el Puma Martínez y Kevin Ramírez

El deporte argentino tuvo su noche especial este lunes 22 de diciembre por la entrega de los Premios Olimpia en la Usina del Arte. Agustín Canapino se adjudicó el de oro después de un año 2025 para el recuerdo siendo una de las grandes figuras que asistió a la mencionada gala. Quienes tampoco se lo perdieron fueron los tres deportistas ternados del boxeo, del que resultó ganadora la campeona mundial Evelin "Princesita" Bermúdez. Tanto ella como Fernando "Puma" Martínez y el reciente ganador del Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita, Kevin Ramírez, dialogaron con El Destape.

En el caso de la oriunda de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, es la actual campeona del mundo minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (FIB), por lo que en 2026 irá por el objetivo que le queda pendiente. Con fecha todavía a definir, la santafesina sueña con enfrentar a Lourdes "Pequeña Lulú" Juárez por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para ser la campeona indiscutida -con los cuatro títulos-. Sobre esta chance y lo que fueron los últimos meses, la más joven de las tres Bermúdez -al igual que sus colegas- habló de todo.

Evelin Bermúdez, tras ganar el Olimpia de plata en boxeo

En sus declaraciones, la multicampeona mundial aseguró que fue un año "difícil al principio", pero nunca se rindió y que todo se puede. A su vez, añadió que sigue trabajando y entrenando a full enfocada en lo que quiere. Por otro lado, la "Princesita" sostuvo que el 2025 le "enseñó muchas cosas y a no bajar los brazos porque las oportunidades llegan". Por supuesto, el objetivo es enfrentar a la mexicana aunque todavía no hay fecha definida. A su vez, destacó que se haya premiado a una protagonista femenina: "es muy importante y lindo que reconozcan así a una mujer".

Kevin Ramírez, campeón del Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita

El flamante campeón del certamen disputado en Arabia Saudita se mostró contento por el logro y esbozó: "Fue una experiencia enorme y muy linda, no sólo esta pelea, sino todo lo logrado en este campeonato que hizo un cambio enorme para mí vida". Si bien su gente no viajó, sí lo recibió cuando arribó a nuestro país: "El vuelo a la vuelta se nos hizo eterno, pero el recibimiento de nuestra gente fue con más de lo que imaginaba y estoy aradecido de todos lo que me hicieron el aguante. Es un logro inmenso para la familia, están super orgullosos y estamos muy felices". Por último, si bien lo fue a nivel global en este torneo, Kevin Ramírez mantiene vivo el sueño de ser campeón del mundo y no descarta un duelo contra Yamil Peralta: "Se está hablando de la posible pelea con él, pero depende de lo que diga mí promotor, yo no tengo problema".

Fernando "Puma" Martínez y Kevin Ramírez, presentes en la gala de los Premios Olimpia 2025

Fernando "Puma" Martínez, figura del boxeo argentino en 2025

El oriundo del barrio porteño de La Boca felicitó a sus compañeros de terna y principalmente a la ganadora a quien destacó como una "gran campeona". Semanas después de la derrota contra Jesse "Bam" Rodríguez, el "Puma" sostuvo que le dejó una "experiencia hermosa. Salí un poco a boconear pero sirvió para vender más la pelea que otra cosa. Estuvo bueno porque la gente se volvió loca por verla. Le pusimos un poco de picante". Un detalle no menor es que no descartó su regreso a los cuadriláteros y aseveró: "Vamos a seguir luchando y a esperar las oportunidades que puedan llegar".

El listado completo de los ganadores de los Premios Olimpia 2025

Ajedrez: Faustino Oro

Faustino Oro Artes Marciales Mixtas : Ailin Pérez

: Ailin Pérez Atletismo : Florencia Borelli

: Florencia Borelli Automovilismo: Agustín Canapino

Agustín Canapino Básquetbol: Facundo Campazzo

Facundo Campazzo Billar: Valentino Oliveto

Valentino Oliveto Bochas : Carmelo Retamar

: Carmelo Retamar Boxeo : Evelyn Bermúdez

: Evelyn Bermúdez Canotaje : Aramis Sánchez Ayala

: Aramis Sánchez Ayala Cestoball: Santiago Díaz

Santiago Díaz Ciclismo: Julieta Benedetti

Julieta Benedetti Deportes de Invierno : Franco Dal Farra

: Franco Dal Farra Equitación: Manuel Chechic

Manuel Chechic Mejor equipo E-Sports: Leviatán

Leviatán Mejor jugadora E-Sports : Lucía Dubra (Lulitenz)

: Lucía Dubra (Lulitenz) Esquí Náutico: Eugenia De Armas

Eugenia De Armas Esgrima: Isabel Di Tella

Isabel Di Tella Fútbol: Ángel Di María

Ángel Di María Futsal: Juan Cruz Freijo

Juan Cruz Freijo Gimnasia: Julieta Lucas

Julieta Lucas Golf: Ángel Cabrera

Ángel Cabrera Handball: Diego Simonet

Diego Simonet Hockey sobre Césped : Tomás Santiago

: Tomás Santiago Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero

Gonzalo Romero Judo: Mariano Coto

Mariano Coto Karate: Juan Ignacio Gallardo

Juan Ignacio Gallardo Lucha: Agustín Destribats

Agustín Destribats Motociclismo: Valentín Perrone

Valentín Perrone Natación: Agostina Hein

Agostina Hein Padel: Agustín Tapia

Agustín Tapia Paralímpicos Iñaki Basiloff

Iñaki Basiloff Patín: Facundo Nieva Biza

Facundo Nieva Biza Pato : Justo Bermúdez

: Justo Bermúdez Pelota: Facundo Andreasen

Facundo Andreasen Polo: Adolfo Cambiaso (N)

Adolfo Cambiaso (N) Remo : Santino Menín

: Santino Menín Rugby: Santiago Carreras

Santiago Carreras Softbol : Luciano Biondi

: Luciano Biondi Taekwondo : Ignacio Espínola

: Ignacio Espínola Tenis : Horacio Zeballos

: Horacio Zeballos Tenis de Mesa : Horacio Cifuentes

: Horacio Cifuentes Tiro: Julián Gutiérrez

Julián Gutiérrez Turf: Francisco Goncalves

Francisco Goncalves Voleibol : Agustín Loser

: Agustín Loser Yachting: Catalina Turienzo

Asimismo, fueron distinguidos: