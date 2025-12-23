Evelin Bermúdez se quedó con el Olimpia de boxeo vs. el Puma Martínez y Kevin Ramírez: "Todo se puede"

El deporte argentino tuvo su noche especial este lunes 22 de diciembre por la entrega de los Premios Olimpia en la Usina del Arte. Agustín Canapino se adjudicó el de oro después de un año 2025 para el recuerdo siendo una de las grandes figuras que asistió a la mencionada gala. Quienes tampoco se lo perdieron fueron los tres deportistas ternados del boxeo, del que resultó ganadora la campeona mundial Evelin "Princesita" Bermúdez. Tanto ella como Fernando "Puma" Martínez y el reciente ganador del Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita, Kevin Ramírez, dialogaron con El Destape.
En el caso de la oriunda de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, es la actual campeona del mundo minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (FIB), por lo que en 2026 irá por el objetivo que le queda pendiente. Con fecha todavía a definir, la santafesina sueña con enfrentar a Lourdes "Pequeña Lulú" Juárez por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para ser la campeona indiscutida -con los cuatro títulos-. Sobre esta chance y lo que fueron los últimos meses, la más joven de las tres Bermúdez -al igual que sus colegas- habló de todo.
Evelin Bermúdez, tras ganar el Olimpia de plata en boxeo
En sus declaraciones, la multicampeona mundial aseguró que fue un año "difícil al principio", pero nunca se rindió y que todo se puede. A su vez, añadió que sigue trabajando y entrenando a full enfocada en lo que quiere. Por otro lado, la "Princesita" sostuvo que el 2025 le "enseñó muchas cosas y a no bajar los brazos porque las oportunidades llegan". Por supuesto, el objetivo es enfrentar a la mexicana aunque todavía no hay fecha definida. A su vez, destacó que se haya premiado a una protagonista femenina: "es muy importante y lindo que reconozcan así a una mujer".
Kevin Ramírez, campeón del Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita
El flamante campeón del certamen disputado en Arabia Saudita se mostró contento por el logro y esbozó: "Fue una experiencia enorme y muy linda, no sólo esta pelea, sino todo lo logrado en este campeonato que hizo un cambio enorme para mí vida". Si bien su gente no viajó, sí lo recibió cuando arribó a nuestro país: "El vuelo a la vuelta se nos hizo eterno, pero el recibimiento de nuestra gente fue con más de lo que imaginaba y estoy aradecido de todos lo que me hicieron el aguante. Es un logro inmenso para la familia, están super orgullosos y estamos muy felices". Por último, si bien lo fue a nivel global en este torneo, Kevin Ramírez mantiene vivo el sueño de ser campeón del mundo y no descarta un duelo contra Yamil Peralta: "Se está hablando de la posible pelea con él, pero depende de lo que diga mí promotor, yo no tengo problema".
Fernando "Puma" Martínez, figura del boxeo argentino en 2025
El oriundo del barrio porteño de La Boca felicitó a sus compañeros de terna y principalmente a la ganadora a quien destacó como una "gran campeona". Semanas después de la derrota contra Jesse "Bam" Rodríguez, el "Puma" sostuvo que le dejó una "experiencia hermosa. Salí un poco a boconear pero sirvió para vender más la pelea que otra cosa. Estuvo bueno porque la gente se volvió loca por verla. Le pusimos un poco de picante". Un detalle no menor es que no descartó su regreso a los cuadriláteros y aseveró: "Vamos a seguir luchando y a esperar las oportunidades que puedan llegar".
El listado completo de los ganadores de los Premios Olimpia 2025
- Ajedrez: Faustino Oro
- Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
- Atletismo: Florencia Borelli
- Automovilismo: Agustín Canapino
- Básquetbol: Facundo Campazzo
- Billar: Valentino Oliveto
- Bochas: Carmelo Retamar
- Boxeo: Evelyn Bermúdez
- Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
- Cestoball: Santiago Díaz
- Ciclismo: Julieta Benedetti
- Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
- Equitación: Manuel Chechic
- Mejor equipo E-Sports: Leviatán
- Mejor jugadora E-Sports: Lucía Dubra (Lulitenz)
- Esquí Náutico: Eugenia De Armas
- Esgrima: Isabel Di Tella
- Fútbol: Ángel Di María
- Futsal: Juan Cruz Freijo
- Gimnasia: Julieta Lucas
- Golf: Ángel Cabrera
- Handball: Diego Simonet
- Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
- Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
- Judo: Mariano Coto
- Karate: Juan Ignacio Gallardo
- Lucha: Agustín Destribats
- Motociclismo: Valentín Perrone
- Natación: Agostina Hein
- Padel: Agustín Tapia
- Paralímpicos Iñaki Basiloff
- Patín: Facundo Nieva Biza
- Pato: Justo Bermúdez
- Pelota: Facundo Andreasen
- Polo: Adolfo Cambiaso (N)
- Remo: Santino Menín
- Rugby: Santiago Carreras
- Softbol: Luciano Biondi
- Taekwondo: Ignacio Espínola
- Tenis: Horacio Zeballos
- Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
- Tiro: Julián Gutiérrez
- Turf: Francisco Goncalves
- Voleibol: Agustín Loser
- Yachting: Catalina Turienzo
Asimismo, fueron distinguidos:
- La Selección Argentina de Fútbol masculino
- El equipo de River Plate 1975, a 50 años de la conquista del título argentino tras 18 años.
- El equipo de Argentinos Juniors 1985, a 40 años de la obtención de la Copa Libertadores de América.
- La Selección Argentina femenina de beach handball, por la conquista del título mundial.
- Futbolistas Argentinos Agremiados.