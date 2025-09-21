Histórico en el boxeo: una argentina noqueó en Canadá con un terrible KO

El espeluznante KO de una boxeadora argentina para hacer historia en Canadá

Evelin "Princesita" Bermúdez dio un paso gigante para seguir haciendo historia en el boxeo este sábado 20 de septiembre por la noche. La oriunda de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, se impuso por KO técnico en el primer asalto a la local y hasta entonces invicta Sara Bailey en Canadá y unificó tres títulos mundiales quedando sólo a uno de lograr algo inédito para nuestro país. La hermana de la excampeona mundial y funcionaria de su ciudad, Daniela "Bonita" Bermúdez, ganó un duelo memorable en pocos segundos.

De esta manera, estiró su récord a 22 triunfos (7 por KO), un empate y una derrota para acercarse al objetivo máximo. Es que ahora es dueña de los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Ahora, sólo le queda uno pendiente y es el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cual está en poder de la mexicana Lourdes "Pequeña Lulú" Juárez, hermana de la leyenda Mariana "Barby" Juárez.

La Princesita Bermúdez noqueó en Canadá y está a un paso de hacer historia en el boxeo argentino

La oriunda de la provincia de Santa Fe está muy cerca de conseguir algo que ninguna otra boxeadora argentina pudo en la historia. La que más cerca estuvo fue Celeste "Chucky" Alaniz, quien no pudo alcanzar dicho objetivo al igual que Brian Castaño en la rama masculina. Con este contundente triunfo en el que derribó a su rival en dos ocasiones, la "Princesita" se perfila de gran manera para lograrlo, aunque no tendrá un fácil desafío contra la mexicana que antes se verá las caras con su compatriota Yesica Nery Plata el próximo 18 de octubre en Estados Unidos.

Evelin Bermúdez ganó en Canadá e hizo historia en el boxeo argentino

Quién es Evelin "Princesita" Bermúdez: la boxeadora argentina y campeona mundial que hizo historia en Canadá

Como muchas otras púgiles, la "Princesita" se inició en un gimnasio con el sueño de seguir los pasos de su familia, la cual se dedica plenamente al deporte de los puños. Una de sus hermanas es Daniela "Bonita" Bermúdez, quien fue protagonista de grandes batallas en los últimos años, no pierde su nivel a pesar de haber sido madre hace poco tiempo y continúa como una de las figuras de la rama femenina. Además, Roxana -apodada Barbi- continúa en actividad y su hermano Gustavo también combatió.

No quedan dudas de que el apellido Bermúdez es sinónimo de boxeo en Santa Fe y que la más joven de la dinastía sueña en grande. Actualmente, Evelin es dueña de los títulos mundiales minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) siendo una de las más destacadas en la actualidad.

Con sólo siete años y acompañada de su padre Nindolfo "Tito" Bermúdez, la "Princesita" pisó un gimnasio de boxeo para calzarse sus primeros guantes. Los primeros pasos fueron las exhibiciones para luego realizar distintas peleas que la formaron para ser lo que es actualmente. Por supuesto, su carrera amateur también tuvo grandes logros para luego pasar al profesionalismo y continuar por el buen camino en el que ya cosechó 22 victorias (6 por KO), una derrota y un empate. Además, en 2018 fue campeona sudamericana de la categoría supermosca para luego encaminarse a la gloria mundialista.