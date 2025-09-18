Qué es de la vida de La Mole Moli: así está hoy el exboxeador

Qué fue de la vida de La Mole Moli.

Fabio "La Mole" Moli es un ex boxeador con una larga y popular carrera. Una trayectoria que alimentó a base de grandes peleas a lo largo de toda su carrera, pero que en los últimos quince años pasó por momentos a un segundo plano, por obtener una gran relevancia mediática en el programa de televisión Showmatch (El Trece) con Marcelo Tinelli, donde supo tener un fuerte protagonismo en el prime time de la pantalla televisiva.

También ha protagonizado a lo largo de los últimos años todo tipo de polémicas, relacionadas a su vida personal y a su defensa a la carrera de galgos, entre otras controversias. Pese a esto, nunca perdió su relevancia popular en la provincia de Córdoba y en los últimos meses protagonizó un nuevo gran cambio en su vida, frente a un desafío artístico que asumió.

La Mole Moli en sus tiempos en TV.

Lejos del cuadrilatero, el ex boxeador ausmió un nuevo desafío: el de ser cantante. Así fue que lanzó en febrero de 2025 su canción "Y dale che, culiá", en referencia a una de las palabras más usadas en el lunfardo cordobés, con "La Mole" Moli agarrando la bebida alcohólica más famosa en la provincia y en ritmo de cuarteto, para darle forma a esta nueva etapa.

Su nuevo proyecto se llama "La Mole Show" y promete deslumbrar los escenarios cordobeses en los próximos meses. Además, publicó el martes 10 de junio un video anunciando que está disponible para contrataciones como cantante de cuarteto. Un nuevo desafío que lo vincula de cerca con su tierra y sus raíces, en donde sueña vivir lejos.

La albañilería en la vida de La Mole Moli

Junto a la música, también se acercó a sus raíces y a sus orígenes en lo laboral. Esto por volver a trabajar de lo que hacía en sus primeros años de juventud, al trabajar como al bañil con sus seres queridos. Algo que lo resignfica como una gran oportunidad en su vida de disfrutar de este oficio. “Estoy trabajando de albañil. Antes de ser boxeador trabajaba en la construcción, lo sé hacer, me gusta, estoy con mis hijos y mi yerno, así que vivo feliz”, sostvo el ex boxeador hace poco más de un año, en diálogo con FM República de Morteros. En ese marco, comparte su trabajo en la construcción mediante ocurrentes producciones en su cuenta de TikTok, donde genera u gran feed back con sus seguidores.