Tristeza en el boxeo mundial por la impactante muerte de una joven promesa

Una joven promesa del boxeo murió en las últimas horas y la noticia no tardó en trascender en las redes sociales. Es que, con sólo 21 años, la figura de origen mexicano fue encontrada sin vida en plena ruta y envuelto en sábanas, lo cuál sin dudas causó conmoción en el deporte de los puños. Se trata de Jesús Iván Mercado Cabrera, quien tenía un gran futuro por delante y sus familiares lo buscaban desde hace varios días.

Según se confirmó, el cuerpo de "Rafaguita" fue hallado en el Golfo de Santa Clara sin presentar signos visibles de violencia. Si bien no tenía un récord positivo (7 victorias (5 por KO), 9 derrotas y un empate), el mexicano que competía en la categoría gallo sí se perfilaba para salir adelante en la disciplina y volver a ganar como lo hizo desde su debut hasta su último triunfo en el 2022. Sin embargo, sufrió el deceso a una temprana edad y de la manera menos esperada.

Murió Jesús Mercado Cabrera, promesa del boxeo mexicano

Luego de encontrar el cadáver de "Rafaguita", las autoridades locales aseguraron que "no hubo golpes ni heridas visibles", generando distintas especulaciones con respecto a las causas de su muerte. Desde su familia tomaron la contundente decisión de no dar declaraciones públicas como así tampoco hubo denuncias. Cabe destacar que el joven recorría distintas ciudades de su país para cosechar victorias y seguir creciendo en el boxeo, pero lamentablemente murió a los 21 años.

Encontraron muerto al boxeador Jesús Iván Mercado Cabrera

La noticia también la confirmó el Colectivo Buscando de San Luis Río Colorado por medio de un comunicado. "Familia localizada. El joven que fue localizado sin vida ha sido reconocido por sus familiares y comenzarán con los trámites correspondientes para darle cristiana y digna sepultura. DEP Jesús Iván Mercado Cabrera. Agradecemos a cada persona que se tomó el tiempo para reaccionar y compartir nuestra publicación. Gracias a todos volverá con los suyos, gracias a ti por apoyar compartiendo y mostrar empatía por el sufrimiento ajeno", escribieron a través de las redes sociales.

Kotari y Urakawa, los dos boxeadores muertos en Japón después de pelear

Shigetoshi Kotari combatió por el título superpluma de la Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBC) ante Yamato Hata y el duelo por demás reñido culminó con un empate en decisión dividida. Una vez terminado, al nacido en Nagoya bajó del ring pero no se lo vio de la mejor manera, luego perdió el conocimiento y fue rápidamente trasladado a un hospital. El viernes 9 de agosto a las 22.59 de Japón falleció después de someterse a una craneotomía y algo similar sucedió con su compatriota.

Hiromasa Urakawa perdió por la vía rápida en el octavo y último asalto contra Yoji Saito, fue llevado a un nosocomio en Tokio -en el traslado perdió el conocimiento- y lo sometieron a la misma intervención quirúrgica. Sin embargo, tan sólo unas horas después (22.30 del sábado), el oriundo de la mencionada capital nipona también murió. Por supuesto, desde el sector dirigencial del boxeo japonés ya están trabajando en esta cuestión que une a ambas muertes y preocupa, ya que no fueron los únicos dos que perdieron la vida.