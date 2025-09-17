El conmovedor mensaje de Daniela Celis para Thiago Medina: "Te imploro",

La exparticipante de Gran Hermano Daniela Celis publicó un conmovedor mensaje para Thiago Medina, el papá de sus dos hijas, quien está en terapia intensiva desde el viernes tras sufrir un accidente en su moto.

Daniela Celis compartió en su historia de Instagram una imagen que publicó su hermana, Mara. "Te rezo, te hablo, le imploro a Dios a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas", escribió Daniela.

La ex pareja de Thiago, con quien mantiene una buena relación, oró para que "vuelva" con los dos hijas que tienen. "Voy a orarte cada día que pase. Mi alma, cuerpo, mente, y energía están con vos, en cada segundo del día", expresó.

"Cada parte médico se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna, tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene, cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos. Gracias a todos por estar con nosotras. No me siento sola", concluyó Daniela Celis.

El conmovedor mensaje de Daniela Celis para Thiago Medina: "Te imploro".

Qué le dijo Daniela Celis a sus hijas

El martes, antes de ingresar al hospital en el que está internado Thiago Medina, Daniela Celis expresó en diálogo con la prensa: "Estamos muy contenidos. Las bebés están bien y contenidas. Hay mucha gente que está con nosotros y siempre se los voy a agradecer. Quiero que las nenas no sientan la ausencia de un día para otro. Les explicamos todo de a poquito. Recién se enteraron de que su papá tiene ‘nanita’. Cuando prendemos una vela, lo señalan y dicen: ‘papá'".