Thiago Medina será operado de urgencia: la verdad sobre su salud

Thiago Medina se encuentra internado desde el viernes 12 de septiembre.

El ex Gran Hermano permanece hospitalizado en cuidados intensivos mientras los médicos se preparan para realizar las primeras intervenciones quirúrgicas tras el grave accidente de motocicleta que sufrió el viernes pasado en Moreno. Thiago Medina, de 22 años, lucha por su vida con pronóstico reservado y bajo vigilancia constante por parte del equipo médico del hospital Mariano y Luciano de la Vega.

​​​​​​​Según confirmó su amiga y excompañera del reality Romina Uhrig en el programa A la Barbarossa (Telefe), Thiago será sometido a una cirugía de emergencia en el tórax, donde tiene ocho costillas rotas. El objetivo de la intervención es extraerle las astillas alojadas en el cuerpo y mejorar su capacidad respiratoria. "Lo van a operar para que pueda volver a respirar por sí solo", declaró la exdiputada en diálogo con Georgina Barbarossa.

​​​​ ​​​​

El último parte médico publicado por el Ministerio de Salud de Buenos Aires detalló que el influencer permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo control clínico y monitoreo del servicio de cirugía torácica. El Dr. Ramiro Heredia explicó en A la Barbarossa que Medina sufrió un politraumatismo grave con traumatismo craneoencefálico —amortiguado gracias al casco que probablemente le salvó la vida—, además de traumatismo torácico y abdominal. "Las múltiples fracturas costales le provocaron un neumotórax, que es la entrada de aire en la cavidad entre el pulmón y el tórax", indicó el especialista.

La motocicleta, una decisión que preocupó a Daniela Celis

​​Romina Uhrig informó en A la Barbarossa que Daniela Celis había expresado en varias ocasiones su temor de que Thiago condujera una motocicleta. "Thiago ya tenía una moto, esta era nueva, pero Dani nunca estuvo de acuerdo. Siempre decía que no saldría con alguien que usara una moto", recordó la exdiputada. La advertencia de Celis cobra fuerza ante el grave accidente que hoy mantiene al joven en cuidados intensivos y obliga a quienes lo rodean a afrontar horas de gran incertidumbre.

​​

​​​​