Se conoció el nuevo parte médico de el ex participante de Gran Hermano Thiago Medina, quien el viernes por la noche sufrió un accidente mientras manejaba su moto y permanece internado.

"Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva", explicaron las autoridades médicas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno en un comunicado.

Thiago Medina registró algo de fiebre durante la noche, por lo que “se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”. El ex Gran Hermano permanece "estable", aunque su pronóstico es reservado.

"No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado", explicaron los médicos de la institución en la que Thiago Medina continúa en terapia intensiva.

Piden cadenas de oración por la salud de Thiago Medina

El lunes, Daniela Celis, expareja y madre de las hijas de Thiago Medina, habló con los medios de comunicación que estaban en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. "Fui a entregar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más cosas y después vuelvo. La familia de Thiago seguramente les va a decir. Por favor, solamente pedimos cadena de oración por Thiago", expresó Celis y añadió: "Pedimos cadena de oración, mucha luz, mucho amor. El día de mañana las hijas de él se lo van a agradecer. Estamos todos unidos".