Cómo sigue la causa por el accidente de Thiago Medina, mientras lucha por su vida

Continúa en terapia intensiva el ex Gran Hermano Thiago Medina después de sufrir un grave accidente de tránsito con su moto. En un nuevo parte médico, el equipo de Salud del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno indicó que "el paciente se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado". Ahora resta analizar el asfalto y las cámaras para que la causa avance.

A su vez, en el parte anticiparon que en las próximas horas "está prevista una evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta".

El accidente de Thiago Medina

El viernes a las 19:50 Medina chocó en la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia en Francisco Álvarez con sentido a General Rodríguez, contra un Chevrolet Corsa. Circulaba con el casco puesto, al momento del impacto salió despedido y cayó sobre la vereda.

El ex GH fue operado de urgencia y desde entonces se encuentra bajo pronóstico reservado. Mientras los equipos de Salud del Hospital hacen sus mejores esfuerzos por salvar la vida de Thiago, la Justicia avanza en la investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y reconstruir los instantes previos y posteriores.

Las cámaras de seguridad de los alrededores de la intersección donde ocurrió el accidente pudieron evidenciar la brusquedad del impacto. También la rápida reacción de quienes asistieron a Thiago: vecinos que estaban allí en el momento del choque, conductores de los vehículos detenidos y la persona que manejaba el Corsa.

Cómo sigue la causa

Aunque la noticia apareció rápidamente en los medios, a la Fiscalia llegó 4 horas después del hecho. Los momentos inmediatamente posteriores a un suceso como éste son trascendentales para los peritajes pertinentes, por lo cual la tardanza complicó el inicio de la investigación.

Los principales factores que se deben determinar ahora son la visibilidad de los vehículos involucrados en el impacto, las condiciones del asfalto y cómo afecta al hecho la curva que tiene la Ruta 7 a esa altura.

Está previsto que el próximo martes se realicen las primeras declaraciones testimoniales y no se descarta que las fuerzas de seguridad se presenten a la misma hora y en el mismo lugar en el que sucedió el accidente para registrar más pericias.

Qué dijo la testigo clave

La joven que circulaba justo detrás de Thiago cuando el hecho ocurrió testificó en la UFI N.º 1, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli y contó que alrededor de las 19:30 vio pasar muy cerca de su vehículo y a gran velocidad, una moto Honda Tornado.

Según el relato de la chica "al llegar al cruce con la calle La Providencia, el conductor de un Chevrolet Corsa activó la luz de giro para doblar e inició la maniobra", pero cuando el auto se encontraba casi sobre La Providencia, la moto de Thiago lo chocó. "El impacto fue del lado derecho, a la altura de la rueda trasera,m y el conductor de la moto salió despedido y cayó sobre la vereda".

Tanto la testigo como su pareja se acercaron a ayudarlo y junto a ellos, el conductor del Corsa. A los pocos minutos llegó personal policial y del Sistema de Emergencias Médicas y procedieron a trasladar a Medina.