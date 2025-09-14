Un testigo contó lo que dijo Thiago Medina tras el accidente.

Thiago Medina, ex Gran Hermano recientemente separado de Daniela Celis (con quien tuvo hijas gemelas), sufrió un severo accidente en moto este viernes 12 de septiembre en Moreno. Las consecuencias del siniestro lo llevaron a ser internado en terapia intensiva debido a múltiples costillas fracturadas; la perforación de un pulmón y la extirpación de su bazo por daños irreparables

En las últimas horas habló en Argentina en Vivo (C5N) un testigo del hecho, Raúl, que fue a su vez uno de los primeros en asistir al influencer luego de que impactara contra un Corsa Gris en la Ruta 7. "En todo momento estuvo lúcido, no perdió el conocimiento, pero sí la noción de dónde estaba", manifestó el hombre.

Qué dijo Thiago Medina tras el accidente que sufrió

Raúl comentó, tras ello: "Nos preguntó qué le pasó, 'por qué estoy acá’. También me decía que no quería morirse y que tenía dos hijas". Luego, repasó cómo fue el choque: "Cuando impacta cae para el lado de la ruta y llega a ocupar la mitad de la calzada, pero la moto no impactó porque estaba bastante sana. Él choca en la parte trasera del auto e impacta su cuerpo". "Él intentó darse vuelta porque decía que le dolía, pero intentamos contenerlo, tranquilizarlo e intentando que pudiera desbloquear su teléfono para poder llamar a alguien", agregó.

"Para mí, el Corsa hizo una buena maniobra, pero el pibe venía muy rápido, por arriba de los 80 o 90 km/h y acá la máxima es de 60", sostuvo Raúl, que también aludió al mal estado del camino: "En el lugar hay una loma que agarró Thiago, eso te desestabiliza. No sé si él conocía el lugar pero eso, tanto en auto como en moto, te hace perder un poco el control del vehículo. Esto pudo haber influido. Esta parte de la ruta es el peor lugar, está en total mal estado".

Thiago Medina junto a sus hijas gemelas y Daniela Celis, su ex-pareja.

Además, señaló que la persona que conducía el Corsa acompañó a Thiago: "Estaba shockeado, girando en círculo. Tuvieron la buena acción de estar todo el tiempo y la señora que lo acompañaba se fue con el chico en la ambulancia. Nunca lo abandonaron".