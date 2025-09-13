Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: "Le extirparon"

Daniela Celis dio detalles sobre el estado de salud de su expareja Thiago Medina, quien desde anoche está en grave estado por el accidente que sufrió en Ruta 7. "Le extirparon el bazo", contó la ex Gran Hermano sobre la salud del padre de sus hijas Laia y Aimé.

El viernes por la noche, el ex Gran Hermano Thiago Medina sufrió un fuerte accidente mientras circulaba en su moto por Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, que lo dejó internado en grave estado. La información fue compartida inicialmente por Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, quien este sábado volvió a dar algunas precisiones sobre la salud de Thiago.

"Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado", explicó "Pestañela" -como fue conocida en su paso por Gran Hermano- en una historia de Instagram. En la misma publicación, agregó: "Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo".

En ese sentido, agregó que están esperando el parte médico actualizado del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde está internado Thiago. "Está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado. Toda la luz es bien recibida, Gracias", concluyó Daniela en su posteo.

El parte médico de Thiago Medina

Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno.

El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado.

Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica.