Se conoció la peor noticia sobre Thiago Medina tras el accidente: “Derrame”

Thiago Medina sufrió un grave accidente mientras circulaba con su moto.

Thiago Medina se encuentra en la unidad de terapia intensiva en el hospital de Moreno y durante la tarde de este sábado, se conoció su estado de salud actual con una noticia que impactó de lleno al mundo de la televisión y el espectáculo. El exparticipante de Gran Hermano, quien sufrió un accidente vial mientras iba en su moto, tiene comprometidas varias partes de su cuerpo y la madre de Daniela Celis, su expareja, realizó un posteo al respecto.

Cómo está de salud Thiago Medina: el parte médico

La encargada de brindar la información fue la madre de Daniela Celis, la joven que también fue participante de Gran Hermano y pareja de Thiago Medina hasta mayo de 2025. Además, fueron padres de gemelas a fines de enero de 2024. "De la cuarta a la novena costillas rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado", dijo la mujer a través de sus redes socialess.

Esto fue lo que comunicó la madre de Daniela Celis.

Por su parte, el nosocomio realizó un comunicado oficial sobre la situación de salud de Thiago al ingresar de urgencia. "El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado", subrayaron en el documento.

El ambiente de la televisión se encuentra impactado por la noticia y se espera que en las próximas horas, haya un nuevo parte médico del hospital o de la familia de Daniela Celis y Thiago Medina. Tanto personalidades vinculadas al espectáculo como la gente que sigue al ex Gran Hermano en redes sociales manifestaron sus sensaciones en torno a esta situación.