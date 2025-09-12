Inesperado anuncio de Baby Etchecopar en medio de la crisis: "Me voy"

Baby Etchecopar y un anuncio inesperado en medio de la crisis en Argentina.

Baby Etchecopar sorprendió a todos en su programa de A24, llamado Basta Baby, en donde reveló una decisión que nadie esperaba. "Me voy", aseguró el periodista, en medio de la crisis económica generada por el Gobierno de Javier Milei.

Sobre el final de su programa del 11 de septiembre, y tras afirmar que es "radical", Baby Etchecopar pidió que le pongan al aire el Preámbulo que narró Raúl Alfonsín antes de asumir como Presidente. El motivo de su solicitud fue claro: "Poneme el Preámbulo que me voy".

"Después poneme el preámbulo de la Constitución, que como me voy de vacaciones, quiero escucharlo a Raúl", aseguró Baby Etchecopar, quien se tomará unos días de descanso, y agregó: "Eso era democracia, esto es una payasada. Los que vivimos la epopeya de los '80, esto es una fantochada. No peleamos para esta mierda".

Baby Etchecopar sobre la actualidad política: "Después de esto, viene el payaso"

Opinando sobre la actualidad política, Baby Etchecopar criticó a los dirigentes y afirmó que la democracia se fue a "la mierda". "Después de esto, creo que viene el que estaba con Lapegüe, el payaso, el Bicho Gómez. Con todo respeto, que es un genio. Se fue a la mierda la democracia", sentenció el periodista.