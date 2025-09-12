Rada destrozó a Milei.

Agustín Aristarán, que es mejor conocido como "Rada", es una figura que siempre estuvo ligada intrínsecamente al humor, dejando de lado cuestiones políticas. Hasta hoy. En una entrevista con Deja Vu, decidió omitir su opinión respecto a la Argentina; el rumbo que está tomando; la gestión de Javier Milei y que piensa respecto a su oposición.

"Sé que esto que estoy diciendo va a generar que la gente diga a partir de ahora 'ah sos kuka, sos una mierda', eso me acobarda. Lo mismo que pasó con Homo Argentum y El Eternauta", manifestó el comediante y mago. "El país y la sociedad están como el orto. La dirigencia, la bajada que hay desde arriba de mucha violencia, mucha desidia, mucho bardo y demás", añadió.

¿Qué dijo Rada respecto a Milei?

"No soy un tipo en el que podés indagar mucho sobre política, economía y demás porque no sé, pero con esto no te estoy diciendo que lo que estaba antes estuvo bien", expresó haciendo alusión sobre el final a Alberto Fernández, de quién particularmente señaló: "Yo voté recontra contento a Alberto, me comí un vergazo en la cara".

Sobre Javier Milei, señaló: "Es un tipo al que no voté ni la primera, ni ahora ni lo voy a votar. No estoy de acuerdo con su filosofía, ni de su forma de gobernar y hacer política". Además, le cuestionó sus decisiones luego de haber perdido el último domingo las elecciones en Provincia de Buenos Aires por más de 14 puntos respecto a Fuerza Patria: "El pueblo te dijo 'che acá hay algo que está mal'...".

Finalmente, dejó en claro que no se considera kirchnerista y qué no piensa que el partido sea color de rosas. "Algunas cosas sí me gustan, algunas me parecen una mierda total", expuso de manera rotunda la reconocida personalidad de internet y televisión.