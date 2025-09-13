El exparticipante de Gran Hermano estaba manejando su moto.

Thiago Medina, conocido por su paso por Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente de tránsito que lo llevó a ser internado de urgencia en el hospital Mariano y Luciano de La Vega, en Moreno. La noticia causó gran conmoción entre sus seguidores y el mundo del espectáculo.

Según trascendió, el estado de salud de Thiago es delicado y el pronóstico se mantiene reservado, lo que generó una profunda preocupación en su entorno familiar, amigos y fanáticos. La situación fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, quien manifestó su preocupación tras recibir un mensaje de Daniela Celis, expareja del joven: "Tuvo un accidente automovilístico terrible, está con pronóstico reservado".

Pepe Ochoa aportó detalles sobre el siniestro ocurrido alrededor de las 20 horas: "Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Dani y, literalmente, sus palabras fueron: 'Recen mucho, hagamos cadena de oración'". En el programa se difundió un audio de Daniela Celis, visiblemente angustiada, convocando a la solidaridad y las oraciones para acompañar a Thiago en este difícil momento.

Por su parte, Camila Deniz, hermana de Thiago, mostró una profunda angustia ante la situación. Según relató el conductor, "no para de llorar" mientras espera novedades sobre la salud de su hermano.

Daniela Celis pidió "cadena de oración" por Thiago Medina

A pesar de que la relación entre Thiago y Daniela no terminó en los mejores términos tras su paso por Gran Hermano, la influencer no ocultó su conmoción al enterarse del accidente. En diálogo con Pepe Ochoa, compartió su dolor y pidió: "Lo único que pido es cadena de oración, cadena de oración entre todos".

La comunidad de seguidores y allegados se mantiene a la espera de novedades sobre la evolución de Thiago Medina, sumándose al pedido de oración y apoyo para que pueda superar este momento crítico.