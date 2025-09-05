Ulises Apóstolo estaría saliendo con un famoso periodista.

El exparticipante de Gran Hermano, Ulises Apóstolo, volvió a ser noticia, esta vez por su vida amorosa. En Ángel Responde (Bondi Live), el cordobés fue sorprendido al aire cuando el conductor interino, Popochi Muñoz, lo presionó con un papelito que contenía un nombre.

“Estoy soltero, en búsqueda”, respondió Ulises, aunque su reacción despertó sospechas. “Para mí está en pareja y no lo quiere blanquear... Recién me pasaron un nombre y ese nombre está acá en ese papel”, insistió Popochi. Con picardía, Apóstolo lanzó: “O sea, que la información está constatada”.

Popochi, quien se encuentra reemplazando temporalmente a Ángel de Brito, aseguró: "El nombre lo saben hasta los pibes que están tirando los audios. La información está desparramada".

En el mismo programa, Romina Scalora comentó sobre el supuesto vínculo: “Ah sí, claro... ¡Es un potro! ¡Tiene muy buenos pectorales! Es amigo, muy amigo...”. Más tarde, Pepe Ochoa sumó más datos y aseguró que Ulises no estaría con el nombre que circulaba en el papel, sino con un periodista uruguayo.

Pepe Ochoa, sumó sin dudar: "Está saliendo con un periodista uruguayo. Mi fuente me dice: 'Lucho Román no'. De hecho creo que la persona con la que Ulises está no sé si salió del closet".

El sueño de Ulises

Más allá de los rumores sobre su vida sentimental, Ulises Apóstolo confesó recientemente que su gran deseo es conseguir un lugar en los medios. “Ojalá me dieran la oportunidad. Hay muchos libros que dicen cómo tener el millón de dólares y yo digo: ‘Cómo tener la oportunidad para ganar el millón de dólares’. Siempre he sido un trabajador”, expresó.

El cordobés también valoró su paso por Gran Hermano como un punto de partida en su carrera: “Entrar a la casa de Gran Hermano fue una gran oportunidad, un privilegio, porque cuando yo fui al casting era una cola inmensa. La tele es un gran trabajo y yo sueño con estar ahí adentro”.