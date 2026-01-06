Una ola de frío azota amplias zonas de Europa y complica los desplazamientos

Nieve y temperaturas gélidas azotan París

Por Charlotte Van Campenhout y ‍Bart H. Meijer

ÁMSTERDAM, 6 ene (Reuters) - Una intensa ola de frío azotó amplias zonas de Europa el martes, y las condiciones de nieve y hielo ‍obligaron a cancelar cientos de ⁠vuelos en Países Bajos y causaron la muerte de cinco personas en las carreteras francesas.

Todos los servicios ferroviarios nacionales neerlandeses se suspendieron a primera hora del martes, tras un fallo informático que agravó las perturbaciones en toda la red ferroviaria del país. Los trenes empezaron a funcionar en algunas zonas después de las 0900 GMT, pero los problemas persistían en la región de Ámsterdam, un popular destino turístico.

Los servicios de alta velocidad de Eurostar a París desde Ámsterdam fueron cancelados o circulaban con ‌retraso. En el aeropuerto de Schiphol, más de 400 vuelos fueron ⁠cancelados, la mayoría por la unidad holandesa ⁠de Air France-KLM, mientras el tiempo invernal paralizaba el tráfico en uno de los principales centros de tránsito de Europa por quinto día.

"Hacía años que no vivíamos ‍unas condiciones meteorológicas tan extremas", declaró a Reuters Anoesjka Aspeslagh, portavoz de KLM.

Simiao Sun dijo que temía pasar su 40 cumpleaños ⁠varada en Schiphol y que le habían ‌dicho que tendría que esperar tres días para volar a Pekín. "Mi hijo faltaría a la escuela y los dos al trabajo, así que estoy haciendo cola (...) con la esperanza de conseguir un vuelo un poco antes".

El español Javier Sepúlveda, de 39 años, dijo que llevaba tres días intentando volver a su casa ‌en Noruega ‌y que empezó a hacer cola en el mostrador de ayuda de KLM a las 6.30 de la mañana del martes y que seis horas después todavía no se había acercado al principio de la fila. "Sólo puedo describir la situación (...) como caótica, una locura", afirmó.

KLM dijo que ​está ofreciendo vuelos alternativos en la medida de lo posible y haciendo todo lo posible por ayudar a los viajeros, pero que está "desbordada por las consultas".

En Alemania, las temperaturas cayeron muy por debajo de los 10 grados bajo cero en el sur y el este a primera hora del martes. Gran parte del país estaba cubierto de nieve.

Algunas zonas de Europa, como Reino Unido, Francia y Alemania, se preparaban para otro ‍temporal de nieve el jueves y el viernes.

El ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, instó a la población a viajar lo menos posible por carretera y a trabajar desde casa. Desde el lunes han muerto cinco personas en accidentes de carretera relacionados con las heladas, según informaron BFMTV y otros medios franceses.

Mientras tanto, en Reino ​Unido, la Oficina Meteorológica indicó el lunes que los riesgos invernales podrían continuar durante toda la semana en la mayor parte del país. Se emitió un aviso ámbar, el segundo ​más grave después del rojo, por nieve en el centro de Escocia.

El martes, las temperaturas cayeron hasta -12,5 grados centígrados en Marham, Norfolk, en el este ⁠de Inglaterra, lo que supone la noche más fría del invierno en el país hasta la fecha.

Con información de Reuters