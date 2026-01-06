Así está el mercado de pases de los cinco grandes del fútbol argentino

El mercado de pases estará abierto hasta marzo

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra en su punto más alto de negociaciones y rumores, debido a que los cinco grandes trabajan de gran manera pensando en la llegada de refuerzos. Aunque el caso de San Lorenzo es bastante particular porque primero necesita vender y generar ingresos con el fin de levantar inhibiciones que la FIFA le colocó.

De acuerdo con lo informado por la AFA, el periodo de transferencias correspondiente al verano irá del miércoles 14 de enero del 2026 y cerrará el martes 10 de marzo. No obstante, los clubes pueden sumar jugadores antes de la fecha de inicio porque esta solo rige para llevar a cabo el proceso de inscripción. Es por ello que Independiente podrá contar con Ignacio Malcorra y River hacer uso de Aníbal Moreno en los amistosos de verano.

¿Cómo viene el mercado de los cinco grandes?

Boca

Altas

Gonzalo Maroni (vuelve de Newell’s).

Oscar Salomón (vuelve de Platense).

Gabriel Aranda (vuelve de Quilmes).

Nicolás Orsini (vuelve de Platense).

Agustín Heredia (vuelve de Cobreloa).

Gonzalo Morales (vuelve de Barracas Central).

Israel Escalante (vuelve de Boca Unidos).

Román Rodríguez (vuelve de Estudiantes BA).

Gabriel Vega (vuelve de Banfield).

Juan Ramírez (vuelve de Lanús).

Marcelo Weigandt (vuelve de Inter Miami).

Renzo Giampaoli (vuelve de Gimnasia LP).

Agustín Lastra (vuelve de Independiente Rivadavia).

Gastón Gerzel (vuelve de Los Andes).

Bruno Valdez (vuelve de Cerro Porteño).

Brandon Cortes (vuelve de Nueva Chicago).

Ignacio Rodríguez (vuelve de Nueva Chicago).

Federico Aguirre (vuelve de S. Italiano).

Julián Carrasco (vuelve de Temperley).

Pedro Velurtas (vuelve de D. Madryn).

Bajas

Valentino Simoni (a préstamo a Gimnasia de Mendoza).

Ignacio Miramón (vuelve a Lille -FRA-).

Cristian Lema (libre).

Frank Fabra (libre).

Esteban Rolón (libre a Aldosivi).

Agustín Obando (volvió de Banfield y se fue a préstamo a Atlético de Rafaela).

Nahuel Genez (volvió de Temperley y se fue a préstamo a Patronato).

Jabes Saralegui (renueva préstamo con Tigre).

Lucas Brochero (volvió de Chacarita y se fue a préstamo a San Miguel).

Julián Ceballos (volvió de All Boys y se fue a préstamo a Gimnasia de Mendoza).

Norberto Briasco (volvió de Gimnasia LP y se fue a préstamo a Gimnasia de Mendoza).

Independiente

Altas

Juan Manuel Fedorco (vuelve de Puebla -MEX-).

Jhonny Quiñónez (vuelve de Barcelona SC -ECU-).

Joel González (vuelve de Dock Sud).

Kevin López (vuelve de Atlético Tucumán).

Rodrigo Márquez (vuelve de Platense).

Javier Ruiz (vuelve de Barracas Central).

Braian Martínez (vuelve de Tigre).

Ignacio Malcorra (libre de Rosario Central).

Bajas

Axel Poza (volvió de Gimnasia Mza y se fue libre a Argentino de Quilmes).

Nicolás Vallejo (volvió de Liverpool -UY- y fue vendido a León -MEX-).

Ignacio Maestro Puch (volvió de San Martín SJ y se fue a préstamo a Puebla -MEX-).

Santiago Salle (volvió de San Martín de San Juan y se va a préstamo a Sarmiento).

David Sayago (libre a Real España -HON-).

Patricio Ostachuk (volvió de Tristán Suárez y se fue a préstamo a Atlanta).

Baltasar Barcia (volvió de Boston River -URU- y fue vendido a Nacional -URU-).

Agustín Quiroga (préstamo a Central Córdoba).

Santiago López (volvió de Rosario Central y se fue a préstamo a Tigre).

Racing

Altas

Baltasar Rodríguez (vuelve de Inter Miami).

Matías Tagliamonte (vuelve de Unión).

Tobías Rubio (vuelve de Defensa y Justicia).

Roberto León (vuelve de Defensa y Justicia).

Patricio Tanda (vuelve de Karpaty Lviv).

Valentín Carboni (préstamo de Inter -ITA-).

Bajas

Gabriel Arias (libre a Newell's).

Facundo Mura (libre a Inter Miami -USA-).

Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre -BRA-).

Santino Vera (libre a Unión).

Luciano Vietto (libre).

Agustín Almendra (Necaxa -MEX-).

Ramiro De Gregorio (préstamo a Liverpool -URU-).

Gastón Gómez (volvió de Deportes Concepción -CHI- y se fue a préstamo a Riestra).

Hector Fertoli (volvió de Tigre y se fue préstamo a Universitario -PER-).

Juan Manuel Elordi (volvió de Rosario Central y se fue a préstamo a Independiente Rivadavia).

Iván Maggi (volvió de Chicago y se fue libre a Sportivo Luqueño -PAR-).

Maico Quiroz (volvió de Chacarita y se fue a préstamo a Güemes).

River

Altas

Fausto Vera (a préstamo desde Atlético de Mineiro -BRA-).

Aníbal Moreno (Palmeiras -BRA-).

Ezequiel Centurión (vuelve de Indep. Rivadavia).

Tomás Galván (vuelve de Vélez).

Elián Giménez (vuelve de Sarmiento).

Tobías Leiva (vuelve de Aldosivi).

Daniel Zabala (vuelve de Huracán).

Tomás Nasif (vuelve de Banfield).

Gonzalo Trindade (vuelve de Central Córdoba).

Oswaldo Valencia (vuelve de Cúcuta Deportivo -COL-).

Alexis González (vuelve de Audax Italiano -CHI-).

Tomás Galván (vuelve de Vélez).

Matías Viña (préstamo desde Flamengo -BRA-).

Bajas

Enzo Pérez (libre a Argentinos Juniors).

Milton Casco (libre a Atlético Nacional -COL-).

Ignacio Fernández (libre a Gimnasia).

Gonzalo Martínez (libre).

Miguel Borja (libre a Cruz Azul -MEX-).

Federico Gattoni (vuelve a Sevilla -ESP-).

David Martínez (volvió de Olimpia y se fue a préstamo a Defensa y Justicia).

Tiago Serrago (volvió de Aldosivi y se fue a préstamo a Tigre).

Joaquín Flores (préstamo a Central Córdoba).

Franco Alfonso (volvió de Central Córdoba y se fue libre a Olimpia -PAR-).

Tomás Castro Ponce (volvió de Almagro y se fue libre a Atlanta).

Jeremías Ledesma (préstamo a Rosario Central).

San Lorenzo*

*El caso de San Lorenzo es especial dentro de los grandes, debido a que dispone de 14 inhibiciones por diferentes compromisos de pagos no cancelados. En total, el club tiene que cancelar 3.3 millones de dólares y la deuda más significativa es la de Diego Rodríguez que reclama 700 mil de la divisa en concepto de salarios impagos. El jugador no acepta un plan de pagos porque en varias oportunidades no le cumplieron.

Altas

Nahuel Barrios (vuelve de Barracas Central).

Jeremías James (vuelve de Magallanes).

José Devecchi (vuelve de Sarmiento).

Thiago Perugini (vuelve de Barracas Central).

Franco Lorenzón (vuelve de D. Morón).

Agustín Lamosa (vuelve de Temperley).

Francisco Flores (vuelve de Quilmes).

Lautaro López Kaleniuk (vuelve de Atlanta).

Juan Goyeneche (vuelve de Midland).

Simón Pérez (vuelve de Alianza Atlético).

Bajas

Tomás Silva (Platense).

Emanuel Cecchini (libre).

Andrés Vombergar (libre).

La primera fecha del Torneo Apertura 2026

En la tarde del lunes 5 de enero, la AFA presentó por medio de la Liga Profesional lo que va a ser la agenda completa de la primera fecha del Torneo Apertura. De esta manera, los clubes participantes de la categoría saben cuando deben regresar de sus respectivas pretemporadas y cuándo es necesario que los refuerzos se sumen con el fin de que no haya nada por resolver antes del primer partido.

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal).

20.00 Unión – Platense (Zona A).

20.00 Banfield – Huracán (Zona B).

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (M) (Zona A).

22.15 Instituto – Vélez (Zona A).



Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A).

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A).

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A).

22.15 Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán (Zona B).



Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B).

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B).

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B).



Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A).

21.00 Tigre – Estudiantes (RC) (Zona B).

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B).