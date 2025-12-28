Si no pagan, no hay refuerzos: los clubes argentinos inhibidos por FIFA para 2026

Son varios los clubes argentinos que deben pagar para poder sumar refuerzos en el mercado de pases.

En tiempos de mercado de pases, algunos clubes del fútbol argentino deben hacer esfuerzos para poder cancelar sus deudas o renegociarlas con el fin de evitar la sanción de FIFA que los inhibirá de poder sumar refuerzos pensando en la llegada de la nueva temporada. De cara al 2026, son varias las instituciones que antes de pensar en la captación de jugadores es necesario que salden sus cuentas porque los intereses corren. En determinados casos podría desencadenarse la quita de puntos.

"Nos encontramos con lo que imaginamos. El club está complicado, pero tenemos las ganas y utilizando el sentido común y administrando bien. Había 7 millones en caja y tratamos de resolver los aguinaldos y acortar la deuda con los jugadores que asciende a dos o tres meses. Estamos reestructurando para ponernos al día", esbozó Sergio Costantino, nuevo presidente transitorio de San Lorenzo, en No Veo La Hora. Es por ello que al momento de negociar con River la salida de Jhohan Romaña se pide una cifra cercana a los 5 millones de dólares para cancelar varios compromisos y reducir el nivel de castigo del organismo internacional.

San Lorenzo cuenta con 14 inhibiciones en la FIFA.

De acuerdo con el registro que figura en la web de Registration Bans de la FIFA, se puede apreciar que Atlético Tucumán, Banfield, San Lorenzo, Colón de Santa Fe, Banfield, Gimnasia de La Plata, Huracán, Gimnasia de Jujuy, Villa Dalmine, Platense, Sol de Mayo de Viedma (Río Negro) y Quilmes son los equipos argentinos que deben ponerse al día con sus deudas para evitar castigos mayores. El que más pendientes de pago registra es el "Ciclón", que contabiliza un total de 14 inhibiciones que son producto de pases impagos y deudas con futbolistas.

Tan complicado es el panorama en San Lorenzo que Marcelo Moretti, su expresidente, dio un detalle bastante particular de cómo se deben realizar algunas negociaciones. "En junio me llamó Riquelme por el Tonga. Yo le expliqué lo mismo. Le dije: 'Mirá, no hay forma de venderte un jugador porque para vender tenés que sobrepasar el monto del embargo, que eran cinco millones de dólares'. Obviamente, la gestión en ese caso se vino abajo por el tema del embargo", expresó en su última entrevista que dio en DSports Radio.

Mientras que en la AFA no hay postura definida sobre este tipo de situaciones, debido a que los clubes pueden seguir participando sin problemas de la Liga Profesional como en las demás categorías del fútbol argentino. Hace un tiempo, cuando la Superliga estaba vigente, se había deslizado una propuesta de quita de tres puntos en caso de que un club disponga de morosidad en el pago de sueldos a los jugadores. Una medida que no iba a contar con la posibilidad de ser discutida, ya que su aplicación iba a tener un efecto inmediato. Sin embargo, la misma no recibió el apoyo necesario y prácticamente quedó en el olvido.

Por otro lado, es importante recalcar que Independiente es un club que suele estar vinculado con este tipo de noticias, pero al no aparecer en el listado dispone de libertad para sumar los jugadores que considere necesarios. Si bien, hay una intención de escuchar ofertas por Kevin Lomónaco y Felipe Loyola, la idea es percibir un fuerte ingreso de dinero que les permita ir cancelando planes de pago y así evitar la llegada de inhibiciones.

La nueva Copa que la AFA colocó en el 2026

La llegada de la temporada 2026 expone que la AFA sumará un nueva competición al calendario oficial del fútbol argentino. Se trata de un triangular que fue bautizado como la Recopa de Campeones que reunirá a Independiente Rivadavia como el ganador de la Copa Argentina, el vencedor de Estudiantes y Rosario Central en el marco de la Supercopa Internacional y al conquistador entre Independiente Rivadavia y Estudiantes en la Supercopa Argentina. Al repetirse los equipos, los mencionados se encuentran clasificados de manera directa.

Se trata de un triangular que donde todos se enfrentarán entre sí, y en caso de empate después de los 90 minutos se avanzará de manera directa a la ronda de penales. Una competencia que todavía no dispone de fecha y mucho menos de una sede elegida para organizar los duelos.