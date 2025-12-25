Pretemporada 2026 de River Plate: posibles amistosos y altas y bajas del mercado

River Plate comenzó los trabajos de pretemporada 2026 con el objetivo de revertir un año decepcionante. El Millonario es el único club de la Primera División que ya arrancó la preparación bajo la conducción de Marcelo Gallardo. La dirigencia liderada por el nuevo presidente Stefano Di Carlo se movió rápido en el mercado de pases y confirmó las primeras incorporaciones.

El plantel viajará a dos destinos durante enero para completar la puesta a punto. La pretemporada incluirá al menos un amistoso de jerarquía internacional. El club también definió una serie de bajas importantes y continúa negociando por nuevos refuerzos en defensa y ataque.

Cuándo comienza la pretemporada de River

River inició los entrenamientos el 20 de diciembre en el River Camp. Los trabajos continuarán en Buenos Aires hasta fin de año, con descanso en las fechas festivas. El 3 de enero, el plantel viajará a San Martín de los Andes para continuar con la preparación física y táctica.

La delegación permanecerá en la localidad neuquina hasta el 10 u 11 de enero. Posteriormente, se trasladará a Punta del Este para completar la última etapa de trabajo. El 18 de enero regresarán a Buenos Aires para el cierre de la pretemporada. El itinerario de la pretemporada 2026 de River incluye:

20 al 31 de diciembre : Entrenamientos en River Camp (Buenos Aires)

: Entrenamientos en River Camp (Buenos Aires) 3 al 10/11 de enero : Trabajos en San Martín de los Andes

: Trabajos en San Martín de los Andes 11 al 18 de enero : Concentración en Punta del Este (Uruguay)

: Concentración en Punta del Este (Uruguay) 18 de enero : Regreso a Buenos Aires

: Regreso a Buenos Aires 25 de enero: Debut oficial ante Barracas Central

River disputará al menos un partido de preparación antes del debut oficial. El encuentro confirmado es ante Nacional de Uruguay en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. El amistoso se jugará entre el 11 y el 18 de enero, durante la estadía del plantel en territorio uruguayo.

La dirigencia mantiene conversaciones para agregar otro compromiso de jerarquía internacional. El cuerpo técnico solicitó expresamente partidos de preparación para que el equipo llegue con ritmo futbolístico al inicio del Torneo Apertura. Todas las miradas estarán puestas en los refuerzos del mediocampo, ya que estos partidos podrían marcar el debut no oficial de Fausto Vera y Aníbal Moreno.

Refuerzos confirmados para 2026

El mercado de pases de River arrancó con dos incorporaciones de peso en el mediocampo:

Fausto Vera (25 años - Volante central)

Procedencia: Atlético Mineiro (Brasil)

Modalidad: Préstamo por un año

Cargo: 500 mil dólares

Opción de compra: 4 millones de dólares

Aníbal Moreno (26 años - Volante central)

Procedencia: Palmeiras (Brasil)

Modalidad: Compra definitiva

Monto: 7 millones de dólares

Contrato: Hasta diciembre de 2029

La dirigencia estableció un presupuesto total de 20 millones de dólares para el mercado de pases. Con las dos incorporaciones confirmadas, el club gastó 7,5 millones de dólares. River aún dispone de 12,5 millones para nuevos refuerzos. En ese sentido, el club continúa negociando por refuerzos en diferentes posiciones:

Jhohan Romaña (Defensor, San Lorenzo): Oferta de 2 millones por el 50% del pase

Elías Báez (Defensor, San Lorenzo): Lateral izquierdo de interés

Facundo Mura (Lateral Derecho, Racing): Firmó con Inter Miami tras ser sondeado

Santino Andino (Delantero, Godoy Cruz): Principal objetivo como delantero

Gianluca Prestianni (Delantero, Benfica): Negociación complicada

Tadeo Allende (Delantero, Celta de Vigo): En carpeta pero con baja prioridad

Bajas confirmadas del plantel

El club confirmó la salida de varios jugadores tras un año sin títulos. Los siguientes futbolistas finalizaron sus contratos el 31 de diciembre y no serán renovados:

Enzo Pérez (39 años)

Ignacio Fernández (35 años)

Gonzalo Pity Martínez (31 años)

Milton Casco (36 años)

Miguel Ángel Borja (32 años)

Además, Federico Gattoni regresará al Sevilla tras cumplir su préstamo. La salida de estos futbolistas libera aproximadamente 9 millones de dólares anuales en masa salarial.

Posibles salidas adicionales

Otros jugadores están en carpeta para dejar el club si aparecen ofertas convenientes:

Paulo Díaz: Relegado en el último tramo del año

Fabricio Bustos: Perdió la titularidad con la llegada de Montiel

Sebastián Boselli: No está en los planes de Gallardo

Facundo Colidio: Sondeado desde Brasil

Además, River implementará cambios significativos en la estructura contractual para los fichajes de 2026. La dirigencia limitará la parte fija de los salarios al 60% del total y vinculará el 40% restante a objetivos deportivos. También se redujo el pago de comisiones a representantes.

El club busca controlar los gastos y ajustar los contratos al rendimiento de los jugadores. Esta nueva política busca regular las erogaciones tras un año de inversiones que no dieron los resultados esperados. La pretemporada marcará el inicio de un nuevo ciclo que tendrá como principal objetivo la Copa Sudamericana.