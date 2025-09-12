Feinmann le soltó la mano a Milei y le dio la peor noticia en vivo.

El periodista Eduardo Feinmann le dio una dura noticia al Gobierno de Javier Milei tras perder sin atenuantes ante Fuerza Patria, en el marco de las Elecciones provinciales en Buenos Aires. El conductor de A24 aseguró que su opinión la daría "le guste o no" a los funcionarios de la Casa Rosada.

"Hay un Gobierno, después del domingo, debilitado. Le guste o no al Gobierno, es un Gobierno debilitado", aseguró Eduardo Feinmann, y agregó: "Es un Gobierno al que le vienen entrando todas las balas. En el Congreso, todas las balas. Con el caso Spagnuolo, una bala tremenda que le pega en la línea de flotación de la corrupción. El domingo, una elección que pierde por paliza, 14 puntos de diferencia".