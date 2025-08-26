Santiago del Moro abandonaría Telefe.

Santiago del Moro habría decidido abrirse de Telefe y dejar la conducción del exitoso reality show, Gran Hermano. La periodista Paula Varela fue quien reveló esa información desde su silla en Intrusos y reveló los motivos que habría tenido el conductor ante esa decisión.

La mencionada panelista habló en potencial en Intrusos sobre la supuesta partida de Santiago del Moro de Telefe, después de años de un éxito rotundo en relación a las mediciones de rating. "Es mucha la información que me llega, más allá de haberlo confirmado con una alta fuente muy cercana a todo este proyecto. Pero, le escribí a Santi y todavía no me respondió", comenzó Varela en su descargo.

"Lo que me dicen es que, por ese motivo, están frenados los castings para lo que serían los participantes de Gran Hermano. La casa, este año, se construiría adentro de Telefe a diferencia de otros momentos. Fue Santiago quien tomó la decisión y esas personas con las que hablé, me dicen 'estamos sin conductor'", continuó por su parte la panelista de Intrusos. Y cerró: "Es muy reciente y es una información muy sensible. Santiago es una persona muy cerrada en sus decisiones, tiene un círculo íntimo muy cerrado. Tiene siempre su información guardada bajo siete llaves, no me sorprendería que pueda o no desmentirlo. Pero, hasta ahora, me dicen que es así".

El dato que incentiva las especulaciones sobre Santiago del Moro

Paula Varela hizo hincapié en la conducta del presentador en Instagram y sostuvo: "Santiago es muy activo en las redes con este proyecto y desde el 10 de agosto que no postea nada, así que eso me llamó poderosamente la atención. Y, me dicen que puede estar ligado a cómo está el canal hoy y a los números que manejan, no está el mismo dinero que estaba. Está en un proceso de transición. Hay que ver si es económico o artístico. Y me niegan cercanía de Santiago con El Trece". El conductor del programa, Adrián Pallares, agregó: "Tiene incertidumbre por lo que va a pasar con el canal, por la venta. Están buscando abaratar costos. Y el programa es muy caro y Santiago es un conductor caro".

La revelación de Susana Roccasalvo sobre la intimidad de Santiago del Moro

"Yo a ellos los conozco hace muchos años, sobre todo a María y he tenido mucho contacto con la familia de ella antes de que Santiago sea famoso. Y ellos se conocen de toda la vida, hace más de veinte años que están juntos", comentó Roccasalvo hace años. Y añadió: "Primero, cuando el famoso vuelve a casa tiene que dejar la fama afuera porque sino no es posible. Pero como ella lo vio crecer, ella es parte de su fama. Entonces está muy bien que ella lo ponga en casilla, porque este es un medio que te separa de tu familia, amigos…te va absorbiendo. Él es familiero porque, también, tiene en su casa una mujer que lo baja".