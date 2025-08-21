El pase del año: Susana Giménez vuelve a la TV y no va a estar en Telefe

Susana Giménez vuelve a la TV y no va a estar en Telefe.

Susana Giménez volverá a la televisión pero no de la mano de Telefe, su histórica casa y el canal que la vio crecer como conductora, sino que estará, una vez más, en la plataforma de streaming Amazon Prime Video repitiendo su rol de host en la segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina. Quién la acompañará y cuándo se estrena el reality.

La segunda temporada de LOL estrenará sus tres primeros episodios el próximo 12 de septiembre y sus tres episodios finales el 19 de septiembre. Susana estará acompañada por Darío Lopilato, quien será coconductor en la propuesta que reúne a un grupo de reconocidos comediantes y standuperos en una misma habitación para una competencia de seis horas en la que todos deben hacer reír a sus colegas. El comediante que gana es el que puede aguantar las seis horas sin reír.

En los próximos días se definirán los comediantes que participarán en el reality LOL, muy popular en la televisión internacional. La primera temporada contó con Julián Lucero, Charo López, Yayo Guridi, Martín Rechimuzzi, Lucas Spadafora, Darío Orsi, Mica Lapegue, Juampi González, Dan Breitman y Migue Granados como participantes.

La dupla de cómicos que podrían estar en la segunda temporada de LOL

Se especula con que la dupla de Pachu Peña y Pablo Granados serían participantes en la segunda temporada de LOL, aunque por el momento no hay confirmación oficial de Amazon Prime Video. En su estreno en Argentina, el reality no tuvo las mejores críticas y tuvo un recibimiento tibio de los usuarios de la plataforma.