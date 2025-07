Se filtró el verdadero motivo de la enemistad entre Graciela Alfano y Susana Giménez

Filtraron el verdadero motivo de la enemistad entre Graciela Alfano y Susana Giménez.

Durante años se especuló sobre el origen del conflicto entre dos grandes figuras del espectáculo argentino: Susana Giménez y Graciela Alfano. Ahora, gracias a recientes revelaciones, se conoció el verdadero motivo detrás de esta prolongada enemistad que, según parece, nunca fue del todo superada.

Todo comenzó con una inesperada llamada de Susana a Ángel de Brito, en la que no sólo dejó en claro su malestar con Alfano, sino que desmintió una vieja versión relacionada con el famoso tapado que había usado María Julia Alzogaray y apuntó directamente contra la actriz: “Me cansé de esta mina. Ya me hizo tantas cosas… brujerías, inmundicias, como las hace siempre”.

Cuál fue el verdadero motivo de la pelea entre Graciela Alfano y Susana Giménez

Pero el verdadero detonante, según reveló Luis Ventura en el programa Secretos Verdaderos, fue un hombre: Sergio Denis. “Salió siete meses con Susana, y se ve que Graciela metió la cola en el medio”, afirmó el periodista, dando a entender que la aparición de Alfano en la vida del cantante habría desatado los celos y el enojo de la diva.

Aunque Alfano negó haber tenido una relación con Denis, admitió que ese fue el motivo que generó la tensión: “A ella le gustaba, pero yo nunca estuve con él”, contó en una entrevista con Flor de la V. También reveló que intentó aclarar el malentendido años atrás en el living de Susana, pero el enojo habría persistido. “Está perdiendo el control de lo que debe o no decir”, dijo Alfano dolida, luego de escuchar las fuertes acusaciones de la conductora.