Susana Giménez reveló lo peor sobre Graciela Alfano y sus "brujerías": "Trató de matarme, está loca".

Susana Giménez se cansó de Graciela Alfano e hizo un brutal descargo en LAM (América TV). La disputa resurgió a raíz de un tapado de piel que María Julia Alsogaray lució en la tapa de la revista Noticias en julio de 1990. Todo comenzó cuando Alfano aseguró que esa prenda no era de Susana, como ella misma había afirmado recientemente, sino suya. Ante estas declaraciones, la diva de la televisión no tardó en reaccionar con dureza, primero mediante mensajes de WhatsApp enviados a Ángel de Brito, y más tarde, en una charla telefónica en vivo con el conductor. En medio de su descargo, aseguró que Alfano intentó matarla mediante brujerías.

“Este es mi tapado. ¡Qué mentirosa, patológica, loca de mierda! Yo no necesito que me presten un tapado. ¡No estaba en Las Leñas!”, disparó Susana. Además, agregó: “Estoy diciendo la verdad. Me hartó esta mina y no le voy a pedir disculpas”. La conductora respondió a unas acusaciones anteriores de Alfano, quien había comentado: “Susana, después no me vengas a llamar para pedirme disculpas como hiciste con el restaurante en Miami, que todos ahí me dijeron que vos no querías que yo fuera".

Frente a esto, Susana fue tajante y confirmó un rumor que circula desde hace años en el mundo del espectáculo sobre las prácticas de magia negra que Alfano practicaría: “Dijo que la hice echar de un restaurante en Miami y que se lo dijo el de Relaciones Públicas y nada que ver. ¿Cómo le vas a creer? Trató de matarme, de hacerme brujerías… está loca”.

Qué dijo Graciela Alfano sobre Susana Giménez

Por su parte, Graciela Alfano fue entrevistada en el programa Puro Show (El Trece), donde volvió a asegurar que el icónico tapado era suyo. Consultada directamente sobre el tema, respondió: “A ver… Estaba así como endemoniada. Y del endemoniamiento caí yo, que no tengo nada que ver. Siempre caigo”. Según la artista, fue prestado a Alsogaray para aquella producción.

Alfano también aprovechó para relatar un episodio vivido con Susana, con quien mantiene una relación tirante desde hace años: “El tema es así, y lo aclaro. Susana, después no me vengas a llamar para pedirme disculpas como hiciste con el restaurante en Miami, que todos ahí me dijeron que vos no querías que vaya. Luego entraste, no me saludaste. Y después me llamás y me decís ‘no puede ser que yo no te haya permitido entrar’. Entré igual porque pagué la comida. No tengo por qué no entrar, no tengo ganas. Pero me llama y me pide disculpas”.

Sobre cómo habría llegado la prenda a manos de María Julia, Alfano explicó: “Yo digo, ¿no sería más fácil, Susanita, agarrar el teléfono y preguntarme ‘Ay, Grace, ¿era este el tapado?’, yo pensé que era uno mío’? Y yo te cuento la verdad, que sucedió así. En ese momento, los tapados de piel se guardaban en refrigeración en la peletería. Entonces me llaman de la peletería y me dicen ‘van a hacer una producción de María Julia, ¿te importa si prestamos tus tapados?’. ‘Para nada, se los presto, divino’. Al rato me llaman y me dicen ‘usó uno de tus tapados’”.

Finalmente, compartió una anécdota de aquella época: “Cuando veo la foto de la tapa, era el tapado, obviamente, el que puse la foto. Es más, fuimos a comer con Menem y María Julia, y ella misma me dijo ‘ay, no puedo creer, me puse tu tapado’. Ustedes se acuerdan de ese momento, una tapa bonita. Ella era la ingeniera con su rodetito y, de pronto, se convirtió en un sex symbol, cosa que le encantaba”. No quedó claro de quién era el tapado, pero según contaron en LAM, fuentes les dijeron que pertenecería a Graciela Borges.