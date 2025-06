La crisis económica golpea a Telefe y Susana Giménez: "Retiro voluntario".

El regreso de Susana Giménez a Telefe es todavía un misterio y aunque el canal ha mostrado buena predisposición para concretarlo, la diva no estaría del todo conforme con las propuestas que le acercaron para conducir. Y en las últimas horas trascendió un nuevo conflicto que enturbiaría aún más las posibilidades de vuelta.

La información se dio en Intrusos (América TV) donde la panelista Marcela Tauro habló del plan de Telefe para tentar a Susana Giménez para que forme parte de su programación 2025: "El viernes hubo un retiro voluntario importante en Telefe de 100 personas, entre ellas, Mariana, la última maquilladora de Susana". "Y una de las preocupaciones de Susana era quién iba a pagar la maquilladora. 'Si ustedes no la pagan, yo no'. En la época que ella la atendía Miguel (Romano) ella le hacía pagar al canal a él", agregó Tauro sobre los despidos en el equipo de Susana en el canal en medio de la crisis económica del Gobierno de Javier Milei.

Sumándose a la información de su colega, Paula Varela reveló que a Susana Giménez no le habrían convencido los formatos que Telefe le ofreció para conducir y que por eso demora su vuelta a la televisión: "Lo que a mí me contaron que cuando se reunieron le llevaron dos o tres propuestas diferentes y que una de esas tenía que ver con especiales pero con un formato comprado afuera tipo juego". Fue ahí que Tauro disparó: "No quiere living, quiere viajar".

Por el momento no se sabe si Susana Giménez volverá o no a la pantalla de Telefe durante lo que resta del 2025. El canal de las tres pelotas le dio "un cierre" a su mítico ciclo el año pasado y su plan para la conductora era renovarla con otros programas de juegos y entretenimientos. Más allá de eso, la señal ya confirmó que tras el anunciado final de Gran Hermano dará inicio a una nueva temporada de La Voz Argentina, con la conducción de Nicolás Occhiato y un jurado integrado por Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y el dúo Miranda, que integran Ale Sergis y Juliana Gattas. Se espera que luego de dicho reality comience una nueva temporada de MasterChef Celebrity, aunque todavía no se sabe si con Wanda Nara o con Damián Betular como host de la competencia de gastronomía éxito en todo el mundo.

Cuándo se termina Gran Hermano

Gran Hermano cerrará su temporada el 23 de junio con su semifinal y el 24 de junio con la gran final. Luego de las dos emisiones de cierre el reality se tomaría un descanso y según trascendió no habría un Gran Hermano 2026, ya que dejarían reposar el formato por un tiempo y priorizar otros ciclos y realities como MasterChef, Bake Off o propuestas nuevas que Telefe adquiera en el futuro con el fin de renovar su audiencia y ofrecer contenidos atractivos.