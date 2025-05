Susana Giménez contó todo lo que le pasó a los medios.

Susana Giménez vive desde hace años en Uruguay, por lo que los viajes entre ese país y Argentina son algo usual en su rutina. A pesar de esto, recientemente tuvo un inconveniente que hizo que perdiera el vuelo privado que había contratado.

La diva de los teléfonos se acercó a la ciudad de San Fernando, desde donde salía su vuelo, pero el tránsito hizo que se retrasara y lo perdiera. Al respecto, Giménez se mostró molesta porque ha tenido que esperar más de media hora por personas que llegaron tarde en otras ocasiones y en este caso, no sucedió lo mismo con ella.

"La otra vez esperé 40 minutos a un pasajero y hoy no me pudieron esperar 20, ¡eso que avisé!", comentó Susana. A pesar de esto, la conductora se mostró risueña en las fotos que se dejó tomar por los medios de comunicación y se supo, según Ciudad Magazine, que el avión volvió a buscarla tras su reclamo y voló sola hacia su lujosa chacra uruguaya, La Mary, donde suele disfrutar de pasar tiempo junto a su familia y los diferentes animales que tiene en su extenso jardín.

El llanto de Susana Giménez al hablar de Antonio Gasalla tras su enfermedad

En un homenaje para Antonio Gasalla en los Martín Fierro en 2023, cuando el actor ya estaba enfermo, Susana subió al escenario a recibir el premio en nombre de él y no pudo contener las lágrimas en su descargo: "Yo tengo, gracias a Dios, el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años; que me hizo pasar los días más lindos de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda. Antonio de mi corazón, no sé si estará viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más".

Susana Giménez.

El descargo de Susana por la muerte de Antonio Gasalla

"Hoy fue muy triste despertarme y que me dijeran que Antonio había muerto. Justo le había dicho a Fede Levrino ‘aunque no me conozca, quiero ir a verlo’. Y él me dijo ‘ya arreglé todo’. Esto fue hace tres días. Es como si hubiese tenido un presentimiento. Todos me dijeron que dejó de sufrir, pero Antonio dejó una cosa tan fuerte en mí. No solamente dejó el éxito, la risa, la audiencia, dejó una enseñanza de lo que es ser un profesional. En los 16 años seguidos que hicimos un sketch nunca hubo un libreto. Él inventaba, yo lo seguía y resultó lo que resultó, algo inolvidable", comenzó Giménez en su descargo. Y cerró: "Con él nos hemos muerto de risa. Él decía todo lo que se le pasaba por la cabeza sin ninguna agresión. No era agresivo, no era maleducado, por más que dijera malas palabras. Era un actor, un artista, inolvidable para mí. Nunca lo voy a poder olvidar a Antonio”.

Las polémicas palabras de Susana Giménez sobre Javier Milei

"A mí me parece que está haciendo las cosas bien. El mundo lo aceptó, Estados Unidos lo aceptó. Hay que construir las cárceles de Bukele. Están hacinados, en la Argentina, no hay cárceles. Encima una del sur no funca más", comentó.