Se pudrió todo en LAM y una figura ventiló una interna del equipo de trabajo: "Los huevos al plato"

Se pudrió todo en LAM y una figura anunció lo peor.

El programa LAM (América TV) está atravesando una nueva crisis en su equipo de "angelitas" y en las últimas horas se destapó un fuerte escándalo que involucra a la mediática Marixa Balli, autora de La Cachaca. La palabra de Marixa ante la medida que tomó Ángel de Brito y que le habría provocado un fuerte enojo.

Marixa Balli volvió a la televisión de la mano de Ángel de Brito y se convirtió rápidamente en una revelación en el magazine de espectáculos LAM, llegando a conducir en ocasiones en que De Brito tuvo que ausentarse al programa. Pero el miércoles pasado, el programa quedó a cargo de Pepe Ochoa, uno de los panelistas, y esto habría reavivado ciertas rispideces en el equipo, por lo que la empresaria zapatera tomó una tajante medida.

“Me encanta estar, el programa es un fuego, pero no crean que estoy muerta por conducir, no estoy celosa, no estoy envidiosa, no ataco a nadie, cuando hay mucha hipocresía me enojo”, sostuvo Marixa Balli en el programa de stream Ángel Responde minutos antes de salir del chat de "angelitas" en vivo. “No me voy por un problema, pero cada una sabe”, sostuvo la actriz, argumentando que “es tóxico el chat”. Y cerró: "No soy soberbia, pero cuando tenés los huevos al plato..., estoy cansada, que digan lo que quieran pero con respeto, no me modifica ni un chat ni mensajitos".

Qué pasará con Marixa Balli en LAM

Aunque no dio nombres sobre las personas tóxicas en el chat de LAM, resta saber si la decisión de Marixa se trasladará a su participación en el programa o si seguirá en su sillón habitual opinando sobre los temas más candentes de la farándula y el espectáculo argentino. Esta no es la primera vez que las angelitas protagonizan escándalos y peleas, y algunas de riñas más recordadas en las últimas semanas tienen como protagonista a Yanina Latorre y Marcela Feudale, quienes tienen recurrentes desencuentros por temas vinculados a sus respectivas ideologías políticas.