Marcelo Longobardi es uno de los periodistas más reconocidos de la radio y la televisión, pero siempre elige mostrarse reservado cuando se trata de hablar de su familia y de aspectos vinculados a su intimidad. Pero en las últimas horas, el conductor le hizo una inesperada confesión a Ángel de Brito de uno de los secretos que guardó durante mucho tiempo.

Todo empezó en el marco de una entrevista de Ángel de Brito a Marcelo Longobardi en su programa Ángel Responde (Bondi) donde el periodista político accedió a hablar sobre su familia y sus 6 hijos de tres esposas: con su primera esposa, Dolores Llorens, tuvo a Franco, Ignacio y Gastón; con su segunda esposa, Laura Palermo, tuvo a las mellizas Clara y Delfina; y con Marina Ruiz tuvo a su hija extramatrimonial Dellfina. “Para mí era una…voy a decir algo que no dije nunca, era una cuestión muy complicada tener más hijos luego de mis tres varones”, confesó ante De Brito.

“Yo me separé cuando los chicos tenían, no sé... el mayor tendría 14 años, y para mí fue una situación muy culposa. Cuando iba al colegio, por ejemplo, un hijo de padres separados era una especie de…”, agregó Marcelo Longobardi sobre su primera separación y antes de que pudiera terminar la oración, Ángel de Brito se la completó: “Tenías el mandato del ‘para siempre’”.

Luego, Marcelo Longobardi contó que ya con su segunda esposa fue complejo encarar el tema de los hijos: “Cuando yo me separé de mi primer matrimonio y para mí, la aspiración de Laura de tener más hijos era una cuestión muy complicada. Me resultaba una especie de traición a mis hijos". "La pasé muy mal con eso. Pero muy mal. Me lo comía (los sentimientos), y como consecuencia de comérmelo tuve ataques de pánico. Se me endurecía el diafragma y me hiperventilaba. ¿Sabés cómo se resolvió? Solo, como ocurre habitualmente”, cerró.

Marcelo Longobardi contó un secreto a voces de Jonatan Viale: "Todos sabemos"

Meses atrás, cuando fue la famosa entrevista arreglada de Jonatan Viale a Milei, Marcelo Longobardi explotó de furia con un descargo que no tardó en hacerse mediático. "Hice muchas objeciones a la relación del presidente Milei, con el periodismo profesional. Las vengo haciendo desde hace mucho tiempo, he tenido discrepancias públicas muy severas con Jonatan Viale, y las he tenido también de manera privada. Es decir, está claro que Viale y yo no somos amigos, hemos tenido problemas al aire", comenzó señalando en una entrevista realizada por Jorge Fontevecchia.

En ese sentido, Longobardi, quien está por comenzar un programa en Radio Perfil y otro en Net TV, agregó: "No me parece justo que yo examine su trabajo, siendo que tenemos una cierta animadversión mutua. Para mí, sería muy fácil venir acá y eventualmente destrozarlo, porque no sería muy complejo. Pero prefiero no hacerlo, prefiero que, en todo caso, sea un episodio que la gente juzgue, no quiero emitir un juicio sobre el tema".

De todas maneras, el periodista resaltó que "hay cosas que pueden pasar en la TV, no esta obviamente", y sostuvo que "no esta justamente entre Milei y Viale, que todos sabemos que son personas que tienen una relación poco profesional".