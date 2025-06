Atacaron a Ángel de Brito, le dijeron "trolo" y anunció lo que todos imaginan.

Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más picantes de la televisión y aunque se mete con la intimidad de los famosos, nadie aún logró meterse en la suya ya que el periodista es muy discreto en lo que a su vida privada se refiere. Aún así, un inesperado cruce con el político Fernando Iglesias logró una revelación impensada de Ángel.

Todo empezó con una pelea en Twitter, cuando Ángel de Brito contestó a un ataque de Fernando Iglesias y le marcó el terreno: "Vos me queres enseñar periodismo? Si fracasaste toda tu vida! Te hiciste semi conocido paneleando. Deja de colgarte de los famosos, deja el tuiter que no entendes y dedícale más tiempo al Congreso que para eso TE PAGAMOS ENTRE TODOS. CARADURAAAAAAAAAAAAAAAA!".

La respuesta implacable de Ángel de Brito.

El comentario de Ángel de Brito para Fernando Iglesias tuvo repercusiones en las redes sociales y desde otra cuenta atacaron al periodista al decirle "tro lo". Y De Brito, quien siempre mantiene un halo de misterio sobre su vida privada y su pareja, le contestó de forma contundente con un "Re" acompañado por tres arcoíris como forma de marcar posición sobre su vida privada.

Yanina Latorre y Ángel de Brito se cruzaron como nunca en vivo: "Me resbala"

Yanina Latorre y Ángel de Brito protagonizaron un cruce en pleno vivo de LAM, por lo que la panelista había dicho sobre Dalma Maradona. El conductor es amigo de la hija del 10 y la defendió tras las declaraciones de Latorre, quien no dio marcha atrás en su postura y se enfrentó a su colega en vivo.

La hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe le respondió a Gonzalo Valenzuela después de las críticas del actor al futbolista y Yanina consideró a los dichos de Dalma como una sobrerreacción, con lo que Ángel no estuvo de acuerdo. "¿A vos cuando critican a Diego (Latorre) no te molesta? ¿Cuándo critican a Lola (Latorre) no te duele?", arremetió De Brito ante Latorre en América TV.

"No me podés comparar a Lola con Diego Maradona, Ángel, y te hablo en serio. Lola no es pedófila", le respondió Yanina, en un tono de clara incomodidad. Por su parte, De Brito no se quedó callado: "No, me estás dando vuelta las cosas, no entendés. Que vos no te banques a Maradona a mí me resbala. Lo que te estoy diciendo es que tenés que entender que a ella le afecte que critiquen de esa manera al padre".