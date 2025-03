Nancy Pazos se sacó contra una figura de América TV y fue letal: "Te paga Milei"

Nancy Pazos se hartó y reaccionó a una acusación de una figura de América TV.

Nancy Pazos salió al aire en una nota desde la vía pública, tras ser interceptada por el notero de LAM, y allí reaccionó sin tapujos a una acusación de un conductor de América TV. La periodista especializada en política aludió a un supuesto pago del Presidente Javier Milei al comunicador en cuestión, por lo que éste había dicho de ella.

La relación entre Pazos y todo el equipo de LAM es tensa desde hace años, ya que la periodista trabajó en el programa cuando aún estaba en El Trece y no se fue bien del mismo. De ese modo, desde el ciclo de chimentos aludieron a las supuestas multas por infracciones de tránsito que tendría la comunicadora y ella reaccionó contra Ángel de Brito sin escrúpulos.

"Ustedes son 7-8-6. ¿Cuánto te paga Milei, Angelito?", comentó Nancy Pazos al cronista del programa de Ángel de Brito, irritada por la acusación que le habían hecho. En ese momento, el periodista le preguntó si había sentido al tema de las infracciones como un escrache y ella aseguró que sí. Por su parte, el conductor de LAM le respondió a Nancy con una chicana: "Ay, Nancy. El presidente está detrás de todo esto, vamos a denunciarlo, está con estos temas, viendo donde estacionás... y yo soy el ensobrado".

El cruce de Analía Franchín y Nancy pazos en A la Barbarossa

Franchín aludió a las supuestas actitudes de algunas personas que trabajan como empleadas domésticas, en relación a que quisieran que no las pongan en blanco para cobrar asignaciones. Ante esas declaraciones, Nancy Pazos reacción en vivo y la puso en su lugar.

Analía: "Hay una cosa que es real también: mucha gente va a un trabajo y cuando la querés poner en blanco prefiere que no para seguir cobrando el plan"

Nancy: "Porque no le alcanza"

Analía: "A todos no le alcanza. A ninguno le alcanza, al que está en blanco tampoco"

N: "Pero justamente es porque no le alcanza. por eso el mismo gobierno intentó...."

A: "Pero no deja de ser algo ilegal"

N: "Tan ilegal como los empresarios que no pagan impuestos y que contratan grandes estudios para evadir"

Nancy Pazos en LAM.

A: "Por supuesto, pero estamos hablando de la parte social ahora"

N: "Sí, estamos hablando de la parte social y estás contando las costillas de los pobres. ¡No tenés derecho!"

A: "Dejá de analizarme a mí. Yo estoy hablando con Juan y no le estoy contando las costillas a nadie"

Georgina: "Paren, paren, paren. Juan, contestale a Analía por favor"

Analía: "Gracias, Georgina"

El drama doméstico de Nancy Pazos

“A mí se me rompió el lavarropa la semana pasada, no consigo repuesto y estoy hace 15 días lavando a mano. El gran tema es que le ponen chip a cualquier cosa, se te rompe y como no hay importación de chips es un problema. Sale como 6 millones de pesos un lavarropas", comentó la panelista en TV. Y sumó: "Yo ya recurrí al lavarropas prestado de la vecina de la derecha, la de la izquierda. Ya está”