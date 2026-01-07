Qué es Crunchyroll y para qué sirve: qué series y películas de anime se pueden ver

En un universo cada vez más fragmentado de servicios de streaming, Crunchyroll se eleva como la plataforma de referencia para los fanáticos del anime, la animación hecha en Japón, y la cultura pop de Asia Oriental. Fundada en 2006 por cuatro estudiantes de Ciencias de la Computación de la Universidad de California, Berkeley: Kun Gao, James Lin, Vu Nguyen y Brandon Ooi, la empresa nació como un sitio para que los aficionados compartieran y vieran animación japonesa y videos relacionados, aunque inicialmente albergaba contenido sin licencia oficial.
Con los años, la idea se transformó radicalmente: tras inversiones de capital, acuerdos de licencia con productores japoneses y el compromiso de retirar contenido no autorizado, Crunchyroll se consolidó como un servicio legítimo de distribución y streaming de anime, doramas y otros medios de Asia Oriental. En 2021 fue adquirida por Sony Group Corporation, integrándose al portafolio internacional de entretenimiento.
Ahora, con sede principal en San Francisco y oficinas en Tokio, París y Berlín, Crunchyroll es miembro de The Association of Japanese Animation y cuenta con millones de suscriptores en todo el mundo.
Series y películas destacadas para ver en Crunchyroll
La oferta de Crunchyroll supera las 1,400 series y cerca de 40 películas, con cientos de miles de episodios en total, aunque el catálogo exacto varía según la región debido a licencias regionales. Entre los títulos más populares están:
-
One Piece: épica aventura pirata con una enorme base de fans.
-
Jujutsu Kaisen: acción sobrenatural moderna.
-
Attack on Titan: drama y batallas titánicas.
-
My Hero Academia: superhéroes al estilo anime.
-
Dragon Ball: el clásico que influenció generaciones.
-
Fate/Grand Order: Babylonia: fantasía épica.
-
Kōtetsujō no Kabaneri: acción steampunk.
-
Shenmue the Animation: adaptación de videojuego icónico.
-
Code Geass: mecha y política futurista.
-
PSYCHO-PASS: thriller distópico.
¿Cómo funciona Crunchyroll?
A diferencia de Netflix o Amazon Prime, que ofrecen una mezcla amplia de películas, series y documentales de todo tipo, Crunchyroll se especializa en animación originada en Japón, así como en contenidos derivados como dramas japoneses y eventos en vivo. La plataforma tiene opciones gratuitas con anuncios y suscripciones premium para ver el catálogo completo en alta calidad y sin interrupciones, además de acceso anticipado a nuevos episodios poco después de su emisión en Japón.
Para usar Crunchyroll, basta con visitar crunchyroll.com o descargar la app en tu Smart TV, celular o consola. Podés optar por ver algunos títulos gratis con anuncios o suscribirte a uno de los planes premium para acceder al catálogo completo, ver sin interrupciones y descargar episodios para ver sin conexión.