La primera ministra de Japón tranquiliza a los mercados con disciplina fiscal en presupuesto de 2026

FOTO DE ARCHIVO. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, habla con los medios en su residencia oficial en Tokio, Japón

Por Makiko Yamazaki ‍y Yoshifumi Takemoto

TOKIO, 25 dic (Reuters) - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, trató el jueves de calmar ‍las preocupaciones del ⁠mercado sobre su política fiscal expansiva y afirmó que el proyecto de presupuesto del Gobierno mantiene la disciplina limitando la dependencia de la deuda.

Los inversores se muestran cada vez más inquietos por la expansión fiscal del Gobierno de Takaichi, que ha llevado la rentabilidad de los bonos del Estado a muy largo plazo a máximos históricos ‌y ha lastrado al yen.

El presupuesto para ⁠el año que comienza en abril, ⁠que se ultimará el viernes y se presentará al parlamento a principios de 2026, ascenderá a 122,3 billones ‍de yenes (785.400 millones de dólares), dijo Takaichi a los ejecutivos de la coalición gobernante.

El enorme ⁠gasto se sumará a un ‌paquete de estímulo de 21,3 billones de yenes, compilado en noviembre y financiado por un presupuesto suplementario para el año fiscal en curso, que se centró en amortiguar el golpe que supone para los ‌hogares el ‌aumento del coste de la vida.

A pesar de la cifra récord, la emisión de nuevos bonos del Estado para el próximo año fiscal se limitará a 29,6 billones de yenes, manteniéndose ​por debajo de los 30 billones por segundo año consecutivo, dijo.

La dependencia de la deuda caerá al 24,2% desde el 24,9% del presupuesto inicial para el año fiscal 2025, que se situó por debajo del 30% por primera vez en 27 años, dijo. La tasa de dependencia de ‍la deuda del 24,2% sería la más baja desde 1998.

"Creemos que este proyecto de presupuesto logra un equilibrio entre la disciplina fiscal y la consecución de una economía fuerte, al tiempo que garantiza la sostenibilidad fiscal", dijo ​Takaichi.

En otro discurso pronunciado ante el grupo de presión empresarial japonés Keidanren, Takaichi afirmó que su política fiscal "responsable y proactiva" significa ​un gasto estratégico con una perspectiva a largo plazo.

"No significa ampliar el gasto de forma indiscriminada basándose ⁠únicamente en la escala", afirmó.

(1 dólar = 155,7200 yenes)

Con información de Reuters