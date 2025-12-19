Crisis en el Streaming: levantan uno de los programas de chimentos más vistos

Uno de los canales de streaming anunció el levantamiento de un programa.

El streaming argentino atraviesa un momento de incertidumbre y reconfiguración, con señales claras de ajuste en varias señales digitales. En las últimas semanas se multiplicaron las bajas de ciclos, los cambios de grilla y las despedidas inesperadas, incluso de programas que mostraban buenos números de audiencia. En ese contexto, una nueva noticia volvió a encender las alarmas en el mundo del streaming y los chimentos.

Se trata de uno de los programas de espectáculos más vistos del on demand, que llegó a consolidar una comunidad fiel en pocos meses y, aun así, fue levantado de la pantalla.

¿Cuál es el programa de streaming que fue levantado?

El encargado de confirmarlo fue Martín Candalaft, periodista de DDM (América TV), quien anunció que dejará de hacer su programa en Bondi Live, el canal de streaming de Mandarina. Candalaft había desembarcado hace apenas seis meses al frente de Bondi Express, un ciclo que rápidamente se posicionó entre los contenidos más consumidos del canal.

La noticia fue comunicada por el propio conductor, quien reveló que el programa saldrá al aire por última vez el viernes 19 de diciembre. Lejos de esquivar el tema, Candalaft habló con franqueza y agradecimiento.

“Cerramos un ciclo. Por mi parte estoy recontra contento por estos seis meses que hemos compartido juntos. Nos hemos convertido en uno de los programas más vistos en el On Demand”, expresó.

A pesar del buen rendimiento, el periodista dejó en claro que se trata de una decisión de cierre de etapa y no de un conflicto puntual. “Estoy muy feliz por esta comunidad que construimos, pero son ciclos que terminan”, reiteró, dejando entrever que el contexto general del streaming también influye en estas definiciones.

Martín Candalaft no continuará en Bondi.

Respecto a su futuro laboral, Candalaft llevó tranquilidad a sus seguidores: “Seguramente nos vamos a reencontrar el año que viene. Me quedo trabajando en la productora y en DDM. Vamos a ver qué sucede”, aclaró, descartando un alejamiento de los medios.

Antes de despedirse, el conductor dedicó un mensaje especial a la audiencia que acompañó el proyecto desde el primer día:

“Les quiero agradecer a ustedes del otro lado por bancarnos, no solamente en vivo, sino con las reproducciones de los videos On Demand. Nos han convertido en el programa con más vistas”.