Nancy Pazos se cansó y dijo al aire lo que todos piensan de Mariana Brey: "No hay otra manera de explicarlo"

Nancy Pazos se cansó y dijo al aire lo que todos piensan de Mariana Brey: "Pelotuda".

La periodista Nancy Pazos se cansó de pelearse con la panelista Mariana Brey en A la Barbarossa (Telefe) y le contestó al aire con un furioso descargo que refleja lo que muchos piensan sobre la figura de televisión que puso en duda la agresión de las fuerzas policiales al fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de los jubilados. "No hay otra manera de explicarlo", sentenció la exesposa de Diego Santilli.

La riña entre panelistas se originó en el programa de Georgina Barbarossa, cuando Mariana Brey puso en duda el video de la policía disparándole a la cara a Pablo Grillo, quien está en terapia intensiva luchando por su vida, y sostuvo: "Lo del periodista, primero hay que ver... ¿sabemos que el disparo vino de la policía? ¿Eso está confirmadísimo? ¿O vino de algún militante? Pregunto...Yo puedo preguntar lo que quiera". Indignada por las palabras de su compañera, Nancy Pazos la cruzó y le retrucó: "En la época de Alberto y Cristina no reprimían, mi amor. Este es el problemita que tenés, que hace muy poquito estás leyendo de política".

Aunque la discusión siguió escalando, Nancy Pazos no se privó de dedicarle un fulminante editorial a Mariana Brey en su programa en Radio 10 y con furia arremetió: "Hoy tuve que discutir con una pelotuda, porque no hay otra manera de explicarlo, a esta altura no hay otra manera de explicarlo. Yo puedo debatir con gente que no piensa como yo, pero con ignorantes me cuesta mucho y me sale lo peor de mi soberbia".

Estado de salud de Pablo Grillo: salió bien la segunda operación y hay optimismo en la familia

El fotógrafo y militante popular Pablo Grillo volvió al quirófano esta tarde y la intervención quirúrgica "salió bien", según informó su padre, Fabián. Hasta esta tarde se sabía que el joven registró una "con una evolución favorable" y reaccionó frente a algunos estímulos, pero su pronóstico "sigue siendo grave y reservado". En tanto, sus amigos y familiares pidieron dadores de sangre.

En diálogo con Tiempo, Fabián manifestó optimismo por algunos resultados que compartieron los médicos sobre el estado de salud del joven. "Estamos más optimistas por los informes que hay. Dentro de la gravedad existente, hay una mejoría leve", describió. Así, afirmó que Pablo "no empeoró" y que "la operación salió bien". Por último, agradeció a las masivas muestras de apoyo y mensajes alentadores que recibieron.

Pablo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno que le partió la cabeza y le produjo la pérdida de masa encefálica cuando intentaba sacar una foto a los efectivos que habían comenzado a disparar. En el instante, varias personas lo socorrieron en el lugar de los hechos y esperaron a la ambulancia que lo llevó hasta el Hospital Ramos Mejía, ubicado en el barrio de Balvanera de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de las primeras intervenciones que le realizaron los médicos, Fabián contó esta mañana que su hijo “tuvo una leve mejoría porque hubo una pequeña reacción cuando le sacaron la sedación”.