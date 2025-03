Jorge Rial confirmó un secreto a voces de Mariana Brey y hay escándalo en C5N: "Fue".

El ataque de las fuerzas de la Policía, bajo las ordenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en la manifestación popular del pasado miércoles sigue acumulando voces en los medios, en contra de la represión. El conductor Jorge Rial fue uno de los periodistas que escribió al respecto en su cuenta de Twitter, en un mensaje que sus seguidores leyeron como un "dardo" para su compañera en C5N Mariana Brey, quien puso en cuestionamiento la agresión de los agentes policiales al fotoperiodista Pablo Grillo.

A través de su cuenta de Twitter, Rial aplaudió la cobertura de sus compañeros de trabajo y señaló: "Impecable todo el trabajo de los periodistas y camarógrafos de @C5N. Pero no nos merecemos ciertas opiniones en pantalla. Fue un día intenso, de gran profesionalidad, de empatía, de riesgo físico. De compañeros que se arriesgaron para informar. Siempre de ese lado". Aunque no hizo alusión a Mariana Brey en su mensaje, sus seguidores leyeron el tuit como un claro posicionamiento en contra a la panelista de Duro de Domar (C5N) y A la Barbarossa (Telefe). Pese a los comentarios que recibió el tuit, Jorge Rial decidió no emitir otra opinión al respecto de la situación que está despertando enojos en los pasillos de C5N con Mariana Brey.

El tuit de Jorge Rial.

Tras las impactantes imágenes y videos que muestran como los agentes policiales balearon y gasearon jubilados, manifestantes y le dispararon en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo, internado en terapia intensiva y luchando por su vida, Brey optó por defender a las fuerzas de seguridad, puso la agresión a Pablo Grillo y menospreció la manifestación popular. "¿Hay algún lugar del mundo donde esto pueda pasar como si nada? En París, cuando quisieron prender fuego todo, ¿qué ocurrió? ¿Cómo responde la policía? Hablamos de policías que han lastimado gente, claramente. Hablemos de policías que también han sido lastimados. La violencia, desde mi punto de vista, le genera un barrabrava que no tiene nada que hacer defendiendo jubilados. ¿Sabés cómo defendés a un jubilado? ¿Les preguntaron a cada barrabrava que estaba ahí si trabajan en blanco y hacen aportes? Porque la mejor manera de defender a un jubilado es aportando", sostuvo Brey en sus declaraciones.

Qué dijo Mariana Brey sobre el ataque a Pablo Grillo

Además, la panelista subió la apuesta y sentenció: "Lo que yo vi hoy es un intento de golpe de Estado para sacar a Milei del gobierno. ¿Alguno de los que estaba dando vuelta autos y prendiéndolos fuego eran jubilados? ¡Cuánta fuerza que tienen los jubilados!". Y sobre el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, Mariana Brey graznó: "Lo del periodista, primero hay que ver... ¿sabemos que el disparo vino de la policía? ¿Eso está confirmadísimo? ¿O vino de algún militante? Pregunto...Yo puedo preguntar lo que quiera".