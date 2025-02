La actriz trans Barbie Di Rocco lanzó una grave denuncia contra Jorge Rial: "No hay disculpas posibles".

Bárbara Di Rocco denunció a Jorge Rial por acoso y contó un escalofriante relato en el que expuso al conductor de Argenzuela (C5N), en diálogo con Ángel de Brito. "No hay disculpas posibles", sentenció la actriz y activista trans que recientemente formó parte del elenco de la obra Sex, de José María Muscari.

Invitada a Bondi Live, la actriz Barbie Di Rocco charló con Ángel de Brito y su equipo y reveló que fue acosada por Jorge Rial. "Me pasó hace poco con Jorge Rial. Me empieza a seguir (en las redes) y, como con cualquier conductor que me empieza a seguir, le pregunté si había un espacio disponible porque siempre está bueno escuchar voces trans. Me responde 'la verdad que está bueno escuchar voces trans. Tengamos una reunión. Vení a casa'", contó Bárbara en el stream.

Barbie Di Rocco reveló que accedió a ir a la casa del conductor, pero la reunión de trabajo no tardó en desvirtuarse: "Llevé los libros infantiles como una pelotuda, fui a la casa y cuando empezó con 'que linda piel que tenés'...". En ese momento, Ángel de Brito la cortó y le preguntó: "¿Perdón?, ¿te empezó a tocar?". "Sí. Ahí agarré y le dije: 'yo vine a saber si podía conseguir laburo, no vine a que me gatees. Si vos me decís de entrada 'quiero salir a cenar', yo te digo sí o no pero no me entrés por el lado del libro infantil como una pelotuda, porque yo vine a pedir laburo'", respondió la actriz. "La metodología de hace 30 años sigue intacta... el casting sábana", sostuvo Carla Conte. "Eso es acoso", disparó De Brito.

La actriz y activista trans Bárbara Di Rocco.

"Me paré y le pregunté si había una opción (de trabajo) y me dijo 'la verdad que lo veo difícil'. Si ya lo sabías de entrada, ¿para qué me hiciste venir? Claramente tenía otro objetivo así que le pedí para irme. Me volvió a invitar a tomar un trago, pero le agradecí y me fui. No hay disculpas posibles. Al otro día, un caradura, me dijo 'la pasé bárbaro con vos, me encantaría volver a verte'. O sea, ¿no viste que te rechacé?", cerró Bárbara. Por el momento Jorge Rial no emitió comentarios o declaraciones públicas sobre la denuncia.

El descargo de Barbie Di Rocco tras su denuncia a Jorge Rial

Horas después de la entrevista con Ángel de Brito, la actriz Bárbara Di Rocco hizo un descargo en sus redes sociales y compartió: "Lo único que me interesa es exponer lo que nadie se anima a exponer, y a hacer entender a mucha gente lo difícil que es acceder a un derecho básico siendo trans. Mientras tanto sigo con mi proyecto, donde haya una puerta cerrada ahí estaré saltando por la ventana. Tenemos mucho que decir, mucho por contar y no merecemos que nos ignoren nunca más". De inmediato, la publicación se llenó de comentarios de aliento a la activista.