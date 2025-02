Impacto por el audio filtrado de Jorge Rial que complica a Morena: "Con armas"

Un audio de Jorge Rial revela lo que él sabía de su hija Morena.

Jorge Rial vuelve a ser noticia tras el problema judicial de su hija Morena por la filtración de un audio de WhatsApp dirigido a la joven. El periodista revela detalles que la complicarían en la causa que se le imputa y comprueba que él habría estado al tanto de los delitos que tocaban de cerca a la mayor de sus hijas.

La joven Rial estaría involucrada en una causa por robo a una vivienda y, dada la fama de su padre, el caso se volvió conocido por toda la Argentina. En ese contexto, se viralizó un audio de Jorge Rial en las redes que generó aún más revuelo y fue compartido desde varios medios de espectáculos.

"Mirá, Morena, yo te voy a decir algo: da gracias que ese celular lo tengo yo y no se lo llevo a la Justicia porque si no tu novio tiene que estar en cana. A ver si te queda claro, de verdad te lo digo, pará un poco, no rompas más los huevos, encima tiene plata ese pibe, ese pibe que es chorro, que afana tarjetas de crédito, que anda con armas, que tiene un montón de plata arriba de la cama, ¿qué me estás cargando?", suelta Rial en el audio viralizado. Y sigue: "La verdad, hija, me volvés loco, te vas sola, hacés lo que se te canta el oje.., me cag... 500 lucas con una tarjeta, otro tanto con otra, que debe haber sido este seguro porque es especialista en esto, estoy podrido ya".

Marcela Tauro contó por qué decidieron no hacer el tema de Morena en Intrusos

"Mucha gente nos preguntaba. No es que tenemos miedo, pero me parece sí que tenemos que tener un código con la gente que trabajó. Algunos somos amigos, otros no, pero conocemos todo uno del otro. Uno pasa más tiempo en el trabajo que en la casa, entonces sabemos todo", soltó Tauro en Intrusos.

Rial con sus hijas.

El descargo de Jorge Rial sobre el drama de su hija

"Lo único que puedo hacer es pedir disculpas. Siento vergüenza, un dolor enorme que no se lo deseo a nadie. No hay un manual para ser padre, hice lo mejor que pude. Tengo dos hijas, les di lo mismo y son completamente diferentes. Morena se alejó de mí, pero jamás la abandoné. Aún en la distancia, intenté apoyarla y ayudarla", sostuvo Rial en su programa de Radio 10. Y sumó: "Yo la apoyé, aunque con desconfianza, porque ya pasó muchas veces y el resultado siempre fue el mismo. Ella tomó sus propias decisiones y ahora será la Justicia la que determine qué pasará. No voy a intervenir para suavizar nada. Es adulta y debe hacerse cargo de sus actos".