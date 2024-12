Jorge Rial reveló la verdad de lo que pasó entre Novaresio y Majul: "Todo colorado"

Jorge Rial habló sobre lo que pasó entre Luis Novaresio y Majul.

Jorge Rial reveló un dato poco conocido sobre lo que ocurre entre Luis Majul y Luis Novaresio, tras la salida de este último de LN+. El fundador de Intrusos habló sin pruritos de la bronca que habría en contra de Majul, en relación a lo que dijo de la salida de algunos periodistas del mencionado canal.

Periodistas como Novaresio y Eduardo Feinmann se pasan de LN+ a A24 y, en ese sentido, Majul soltó: "Se fueron los cabareteros". Esto provocó la reacción de su tocayo, quien apuntó: "Y vos sos Liza Minnelli". En ese contexto, Jorge Rial se pronunció en su programa Argenzuela sobre este conflicto.

"Nosotros pusimos el video de Luis Miguel Majul hablando con Cabak, en el que le decía como ese canal ahora iba a dejar de ser un puterío, un cabarulo…más o menos como que se había ido toda la mierda. Pero Novaresio, uno de los que se fue, le respondió diciéndole que entonces él era Liza Minelli", comentó Rial. Y siguió: "¡Hay una calentura con Majul! ¡Lo quieren cagar a palos! ¡Es de mala leche que haya dicho eso! Igual Ávila y Majul ya desde América se venían marcando. Pero yo al permiso…¡Porque lo conozco hace mucho! Nosotros trabajábamos en La Razón, Luis era todo colorado, y nosotros estábamos en plena toma de la redacción y él venía siempre, pero ¡escribía su columna y se iba!".

La palabra de Jorge Rial sobre la salida

"Esta clarísimo, conozco el paño chicos. 20 años estuve en ese canal. Florencia representa todo lo que ellos, en ese canal no quieren. Una mujer trans, que tiene ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso", comentó el periodista que actualmente conduce el ciclo Argenzuela. Y sumó: "Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo".

Al mismo tiempo, Rial hizo una fuerte acusación hacia los directivos de América TV, en relación a los derechos del ciclo de espectáculos y farándula: "Lamento mucho lo que pasó, sobre todo a los 25 años de un programa que me tocó crear a mí, porque no lo creo a nadie más, no inventaron nada, el nombre era mío y me lo chorearon, pero todo bien. No somos amigos con Flor, pero la verdad que la manera de irse no es la mejor, enterarse por los medios no es la mejor. Una desprolijidad absoluta".

Luis Novaresio.

Duras palabras de Romina Manguel sobre Luis Novaresio

"Hace mucho tiempo atrás tuviste un momento desagradable con Moria Casán en el programa de Novaresio, donde ella te toreó mal", le dijo Ángel de Brito. Ante esto, Romina Manguel contó cómo la pasó después de ese momento: "Las autoridades del canal me hicieron sentar en un cuartito e hicieron pasar a mis compañeros para que yo les pida disculpas por el mal momento que les hice pasar. Lo de Moria fue horrible, pero el que la dejó pasar fue Novaresio, yo con él no quiero saber más nada, nunca. No nos queremos claramente".