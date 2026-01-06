EEUU adjudica contratos de radar a RTX e Indra

El logotipo de la empresa tecnológica española Indra se ve en sus oficinas en Madrid, España

Estados Unidos ‍adjudicó el lunes contratos a RTX Corp y a la española Indra Sistemas para el suministro de nuevos radares para su vetusto ‍sistema de control del tráfico ⁠aéreo, un paso importante en una revisión multimillonaria, según informó en un comunicado el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy.

Las adjudicaciones son un elemento clave de un plan de 12.500 millones de dólares aprobado por el Congreso el año pasado para revisar el sistema de control del tráfico aéreo del país. El esfuerzo se produce tras décadas de quejas por la congestión de los aeropuertos y los fallos ‌tecnológicos, y ha adquirido urgencia tras una serie ⁠reciente de incidentes de seguridad de gran ⁠repercusión.

El comunicado de Duffy no especificaba el importe de los contratos, pero el jefe de la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA, por ‍sus siglas en inglés), Bryan Bedford, dijo el mes pasado que la agencia destinará 6.000 millones de ⁠dólares hasta finales de año a ‌infraestructuras de telecomunicaciones para el control del tráfico aéreo y sistemas de vigilancia por radar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La agencia ha dicho que se necesitarán otros 20.000 millones de dólares para completar la actualización total del sistema de control del tráfico aéreo.

"Aunque nuestro sistema de transporte aéreo ‌es el ‌más seguro del mundo, la mayoría de nuestros radares datan de los años ochenta. Es inaceptable", dijo Duffy.

Los problemas de la red de control del tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación se vienen gestando desde hace años, ​pero la avalancha de percances, incidentes que estuvieron a punto de provocar accidentes y el catastrófico accidente del pasado enero entre un helicóptero del ejército estadounidense y el avión regional de American Airlines , en el que murieron 67 personas, han disparado la alarma pública.

Los contratos contribuirán a sustituir hasta 612 radares antes de junio de 2028 por radares de ‍vigilancia modernos y disponibles en el mercado. Está previsto que las sustituciones comiencen este trimestre y se dará prioridad a las zonas de alto tráfico, según el comunicado.

El proyecto instalará radares de superficie de sustitución en 44 aeropuertos, adquirirá 27.625 radios y añadirá 110 estaciones meteorológicas ​en Alaska.

Un informe de 2023 afirmaba que el sistema de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación llevaba años obsoleto y que la agencia ya ​no podía conseguir piezas de repuesto para muchos sistemas.

En noviembre, la FAA comunicó que había elegido a Peraton, una empresa ⁠de seguridad nacional propiedad de Veritas Capital, como gestora del proyecto de revisión del vetusto sistema de control del tráfico aéreo estadounidense.

Con información de Reuters