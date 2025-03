El problema de salud por el que Yanina Latorre faltó a LAM.

Este año se presenta como uno de los más exigentes para Yanina Latorre en el ámbito mediático, y en medio de sus compromisos laborales, la conductora decidió hacer una pausa para someterse a un estudio médico. A tan solo un día de su debut en un nuevo programa de televisión, la panelista utilizó sus redes sociales para explicar el motivo de su ausencia y detallar en qué consistía el procedimiento que debía realizarse.

A través de su cuenta de Instagram, Yanina informó a sus seguidores que no estaría presente en sus espacios habituales. "Hoy no me busquen en la radio ni en LAM porque me tengo que hacer un estudio con sedación, una resonancia magnética por un temita que tengo acá", comentó con cierta preocupación.

En ese sentido, la panelista reveló que le habían detectado una pequeña mancha en la piel que requería control médico. "Me encontraron una manchita. Está todo bien, igual es solo un control para que no avance. Pero estoy estresada desde que me levanté, por el estudio, el resultado y la sedación", expresó, visiblemente afectada por la situación.

Además, Yanina mencionó que, por cuestiones laborales y de estudio, ninguno de los miembros de su familia pudo acompañarla, aunque contó con la presencia de una amiga. "Por suerte, me acompaña una amiga porque Diego y Lolita están trabajando y Dieguito estudiando… drama. Listo el estudio. Sigo viva. Volviendo a casa. Los amo", escribió con su característico estilo.

Horas más tarde, llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que ya estaba en su casa recuperándose. "Ya me hice el estudio, quedé boleada por la sedación y este calor no ayuda. Descansé y me quedé dando vueltas en el jardín de casa", concluyó con un tono más relajado, antes de retomar sus actividades.

"Una bomba": se supo lo que nadie esperaba de Ángel de Brito y Yanina Latorre

Yanina Latorre y Ángel de Brito son compañeros de trabajo y amigos desde hace años y una reciente revelación de la panelista dio a conocer que este año estarán aún más vinculados. La madre de Lola y Diego Latorre aludió a un proyecto que tendrá con el conductor de LAM, lejos de América TV.

De Brito y Latorre comenzaron su vínculo laboral en LAM, cuando el ciclo debutó en El Trece, hace diez años. Con el correr del tiempo, la comunicadora cobró más reconocimiento como panelista y se convirtió en una pieza fundamental en el programa de chimentos, por lo que fue convocada por Ángel para formar parte de Bondi, su canal de streaming.

En relación al futuro laboral suyo y de su compañero, Yanina Latorre reveló que este año tendrá un programa propio junto a De Brito en Bondi. "Que cuente Ángel que vamos a streamear juntos en Bondi. El programa de streaming mío en Bondi va a mutar porque no voy a poder hacer tantos programas por día porque no me da la cabeza. No voy a ir una vez por semana, voy a ir más. Cuando Ángel termina su programa de streaming, entro yo... los dos solos va a ser una bomba", comentó Yanina. Y siguió: "Vamos a dar nuestro veredicto de todo lo que pensamos de estos impresentables, ya me imagino que nos vamos a tener que ir del país".