"Dos varones": Yanina Latorre apareció con una fuerte revelación que todos esperaban

Yanina Latorre apareció con una fuerte revelación que todos esperaban.

Yanina Latorre es una de las panelistas de televisión que más creció en los últimos años como figura de los medios y la reciente noticia relativa a su programa propio en América TV lo confirma. En relación a esa realidad, la conductora radial dio a conocer información que muchos esperaban, desde su silla en LAM.

La madre de Lola y Dieguito Latorre fue parte de una exitosa dupla en la pandemia junto a Lizardo Ponce, cuando juntaban más de 100 mil espectadores por noche en sus vivos de Instagram, y en su reciente descargo la panelista contó que el influencer será parte de su equipo. Yanina Latorre dio algunos detalles más, en alusión a las características de su ciclo de TV.

"Hasta ahora hay un solo panelista cerrado, pero van a ser tres, una mujer y dos varones", comentó Latorre en diálogo con Ángel de Brito, para contar que Ponce es el primer confirmado de los columnistas. "El programa tratará temas sobre actualidad y el espectáculo. No voy a dar información ni hacer chismes. No es un noticiero. Será la visión de Yanina de los temas del día. Lo que yo pienso de lo que pasa", había revelado Latorre en LAM, semanas antes.

El descargo de La China Suárez, contra Yanina Latorre

"El nivel de obsesión de esa señora no es normal. Todos los días una mentirita nueva. Pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos así no vamos a juicio. Nunca jamás voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga de esperar. Vos y yo sabemos perfectamente que mi juicio no es solo por hablar de mi vida. Por tu culpa tuve más de un intento de entradera mi casa con mis 3 hijos", escribió Suárez. Y agregó: "Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio al que iban mis hijos, la cuota, etc. No era vos la que lloraba en cadena nacional cuando te 'cuernearon' pidiendo respeto por tus hijos. Sos la misma que expone a los míos con total libertad y liviandad".

La respuesta de Yanina Latorre a La China

"Soy tan importante que Maurito me contesta jajajaja. Amo que en lugar de tener sexo estén pendientes de mí. Si miento o invento, ¿para qué pierden tiempo en dedicarme historitas en su luna de miel? ¿No será que digo siempre la verdad? Por eso les duele”, sostuvo Yanina. Y agregó: “Te acordás Maurito cuando Wanda decía que me pagabas? Los dos sabemos que es mentira, porque sos tan maleducado que no me contestaste nunca ni un WhatsApp”.

Al mismo tiempo, Wanda Nara le habría pedido a Yanina Latorre una cifra millonaria: "Me pide 10 millones de pesos, me quiere ejecutar la multa. Por haber dado información, hablado del tema. Voy a explicar lo siguiente: yo doy información de los temas que ella sube. Ella sube chats y borra, ella sube foto de las hijas y borra. Ella cuenta todo y borra", comentó Latorre en su programa de El Observador. Y sumó: "Ella me quiere callar a mí de alguna manera, cobrarme diez palos que no te los voy a pagar… porque no a lugar los diez palos, porque solo hablé de todo lo que ellos hacen".