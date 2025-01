Yanina Latorre no tuvo piedad con Yuyito González: "Ahora entiendo"

Yanina Latorre contó por qué Yuyito González no acompañó a Milei en Estados Unidos.

La ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González vive un presente muy particular ya que desde muchos lugares ponen en duda su relación con el presidente Javier Milei y si bien la propia "primera dama" se encargó de desmentirlo, se reveló una situación relacionada al viaje del mandatario a la asunción de Donald Trump que mostraría el mal momento de la pareja.

En ese sentido, la periodista Yanina Latorre, quién tuvo varios cruces muy picantes contra Yuyito, puso el foco en el viaje de la conductora a los Estados Unidos y dio un detalle muy particular sobre su estadía. "¿A Yuyito no la llevo Milei a Washington, no? Ahora entiendo porqué pedía canjelosis yuyo. Decía reuniones protocolares.....jajaja", agregó la esposa de Diego Latorre también por las redes sociales.

Claramente la periodista subrayó que pese a que Yuyito González afirmó que iba a estar con el presidente Javier Milei en la asunción de Donald Trump, el mandatario asistió junto a su hermana Karina Milei y la conductora terminó en Miami donde también está la panelista de LAM.

El inesperado video que compartió Yuyito González: "Adorar"

la ex vedette hizo un sugerente posteo en sus redes sociales que podría interpretarse como un mensaje hacia el mandatario.

En una publicación de Instagram la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) publicó un video sobre un casamiento y las repercusiones sobre una posible indirecta hacia su pareja no se hicieron esperar.

"Adorar a Dios el día de tu boda”, decía el texto que acompaña el reel de un minuto de duración. Cabe señalar que Yuyito González es muy religiosa y suele compartir en sus redes sociales mensajes relacionados a la fe.

"Con Milei estamos cada día más enamorados. Nos amamos, nos vamos conociendo más como toda pareja. Me cambia la cara porque estoy enamorada", destacó hace unos días la conductora respecto de su relación con Javier Milei.

La insólita comparación hizo Susana Giménez sobre Javier Milei

La conductora y ex actriz Susana Giménez se refirió a la nueva visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos, en este caso para la asunción de su par Donald Trump y realizó una muy particular comparación respecto de lo que provocó el mandatario argentino. Desde Punta del Este, la figura de Telefe junto a su hija Mercedes, contestó las preguntas de algunos periodistas que se acercaron al Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce.

Lo primero que le consultaron fue si vio al presidente Javier Milei en su visita a Estados Unidos, a lo que Susana Giménez afirmó: "Sí, lo estuve viendo. Es un orgullo para nosotros. Parecía uno de Los Beatles". Luego de la repregunta sobre si el mandatario era un "rockstar", agregó: "Sí, bueno. Por eso. Parecía uno de Los Beatles o, qué se yo, un Luis Miguel, un Julio Iglesias. La verdad es que es un orgullo para todos nosotros".