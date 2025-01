La picante advertencia de Yuyito González a Ángel de Brito: "Prohibido"

El picante cruce entre Yuyito González y Ángel de Brito.

En medio de los versiones de crisis entre el presidente Javier Milei y la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, la "primera dama" rompió el silencio en una nota con LAM (América TV) y tuvo un tenso cruce con el conductor Ángel de Brito.

Yuyito fue a ver a su hija Brenda di Aloy, quien se encuentra participando de la obra "Una familia de locos" en Mar del Plata, y allí se refirió a su vínculo con el jefe de Estado.

La conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) hacía tiempo que no daba notas, pero cuando fue abordada por la cámara de LAM decidió hablar con el periodista de espectáculos Ángel de Brito y su equipo.

"Amo Mar del Plata. Yo había soñado tanto trabajar aquí cuando era todavía más chica que Brenda, y ahora ver a mi hija acá en el teatro, la verdad que me encanta", comenzó destacando Yuyito González. Luego aseguró estar "cada vez más enamorada" del presidente Javier Milei.

Tras esto la entrevista se fue poniendo más tensa. Desde el programa dedicado a la farándula le consultaron sobre la posibilidad de que Graciela Alfano la sustituya en su programa de televisión, sobre lo cual afirmó: "no sé chicos, no estoy en esos temas".

La amenaza de Yuyito González

Luego Ángel de Brito le preguntó lo que sucedió hace algunos días cuando le mandó un mensaje al mandatario, pero la respuesta desde el teléfono de Javier Milei la dio Yuyito González como si fuera su vocera.

"Eso fue por lo que te dije en el audio, porque el presidente contesta cosas inherentes a la gestión, no de semi farándula", afirmó la ex de Guillermo Cóppola mostrando algo de disgusto. Sin embargo, eso no quedó ahí y la conductora tuvo unas fuertes palabras: "Te voy a decir una cosa. No creo que lo hayas hecho con ninguna mala intención, pero está prohibido pasar audios de Whatsapp y menos si es del teléfono privado del presidente de la Nación, pero bueno, digo, nada más".

"El presidente no te va a meter preso, pero es bueno saberlo", sumó la "primera dama" causando la sorpresa de todos en el programa. El periodista no se quedó callado y le retrucó que no pasó la voz del presidente al aire. "No importa, era el número de él y había una previa de un texto. Contesté yo porque estaba ahí y hago muchas cosas por él", subrayó Yuyito González.