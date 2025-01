El duro dato que filtraron sobre Yuyito González: ¿Chau Milei?

​​​​​​​¿Yutiyo González y Javier Milei están separados?

En medio de los versiones de crisis entre el presidente Javier Milei y la ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, se conoció un duro dato sobre algo que le habrían dicho del entorno del mandatario a la "primera dama".

En Argenzuela (C5N), programa conducido por Jorge Rial, afirmaron que el vínculo está roto y que la separación es inminente, sobre todo luego de los rumores sobre una "nueva novia" que tendía el líder libertario.

En el programa de C5N de Jorge Rial sostuvieron que "ella está aferrada". "Le dijeron: ‘Ya no más. Tu corazón ya no está preso de esos brazos’, pero ella no lo suelta", indicó Mauro Federico. Tras esto, el conductor agregó que "él (Javier Milei) confirmó que no tienen nada que ver, todo es una mentira".

Además, insistieron en que el comportamiento en las redes sociales de ambos son una muestra del mal momento de la pareja. En ese sentido, analizaron las últimas publicaciones de Yuyito González.

"Si alguien sube esta suerte de derrame de amor a las redes sociales, lo mínimo que hacés es poner un me gusta", sostuvo el ex Intrusos ante los posteos de Instagram de la conductora de Empezar el Día (Ciudad Magazine) a los cuales el presidente no reaccionó pese a pasar muchas horas en las redes sociales. "¿Por qué no asumen porque no están más?“, concluyó Jorge Rial respecto del vínculo entre la ex de Guillermo Coppola y Javier Milei.

Quién es Roxy Leone, la cantante relacionada con Javier Milei

Según varios medios especializados en espectáculos, el presidente tendría una relación con Roxy Leone, cantante, compositora y actriz que no es tan famosa pero que tiene más de 100 mil seguidores en Instagram, entre ellos Javier Milei.

Su primer álbum, y con el cual saltó a la fama, fue “Con el corazón”. Allí tuvo el hit “Bailando soy feliz”. También participó en el histórico programa de cumbia Pasión de Sábado (América TV).

El periodista Mauricio López, al aire de Crónica TV, sostuvo que "lo visita en la Quinta de Olivos y tiene perfil bajo". La joven cuyo nombre real es Roxana Andrea Leone nació en Argentina y vivió parte de su vida en México. Se comentó que conoció al presidente incluso desde antes de que sea candidato, durante la recorrida de ambos por distintos medios.